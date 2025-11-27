Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:39

Comenta

Política: Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Economía: Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Salud: Osakidetza desbloquea la adjudicación de las plazas de la OPE investigada

Movilidad: El ministro Puente abre la puerta a comprar trenes chinos para la alta velocidad: ¿Afectaría a CAF o Talgo?

Protestas: Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»

Sucesos: La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte

Mundo: Francia implanta el servicio militar voluntario para «prepararse ante el peligro»

Sindicatos: ELA advierte que los empleados públicos vascos pierden 7,1 puntos de poder adquisitivo con la subida pactada en Madrid

Sucesos: Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria

Nuevo programa de Goazen Reala!: «La lesión de Oyarzabal da una oportunidad a Sadiq, aunque Guedes puede jugar como falso nueve»

  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

  5. 5

  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

