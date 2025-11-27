Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este jueves

Política: Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Economía: Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Salud: Osakidetza desbloquea la adjudicación de las plazas de la OPE investigada

Movilidad: El ministro Puente abre la puerta a comprar trenes chinos para la alta velocidad: ¿Afectaría a CAF o Talgo?

Protestas: Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»

Sucesos: La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte

Mundo: Francia implanta el servicio militar voluntario para «prepararse ante el peligro»

Sindicatos: ELA advierte que los empleados públicos vascos pierden 7,1 puntos de poder adquisitivo con la subida pactada en Madrid

Sucesos: Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria

Nuevo programa de Goazen Reala!: «La lesión de Oyarzabal da una oportunidad a Sadiq, aunque Guedes puede jugar como falso nueve»