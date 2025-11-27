Herido muy grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria El varón ha sido trasladado a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Cruces

Lara Ochoa San Sebastián Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:27 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido de gravedad en un incendio desatado esta madrugada en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria.

Según ha informado el departamento ... vasco de Seguridad, por causas que se investigan el fuego ha comenzado a las 4.30 horas de este jueves. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos, Ertzaintza y servicios médicos.

Como consecuencia del fuego, un varón ha sufrido quemaduras de gravedad y ha sido trasladado a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Cruces. En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión