Nuevo programa de Goazen Reala!: «La lesión de Oyarzabal da una oportunidad a Sadiq, aunque Guedes puede jugar como falso nueve»

Maite Jiménez y Beñat Barreto analizan la actualidad txuri-urdin tras la lesión de Mikel Oyarzabal

Maite Jiménez
Beñat Barreto

Maite Jiménez y Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

Goazen Reala! llega este jueves con una nueva entrega cargado de retos y análisis táctico. Presentado por Maite Jiménez y Beñat Barreto, el espacio aborda el próximo compromiso de la Real Sociedad: visitar al tercer clasificado, el Villarreal, sin poder contar con Mikel Oyarzabal, que estará varias semanas de baja por lesión.

La situación obliga al equipo a reinventarse en ataque. «No es normal que los tres delanteros centros que tienes estén lesionados con roturas musculares», señala Barreto. Entre las alternativas, Sadiq podría tener su oportunidad como punta, mientras que Guedes podría actuar como falso nueve, aportando movilidad y desequilibrio.

