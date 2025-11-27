El ministro Puente abre la puerta a comprar trenes chinos para la alta velocidad: ¿Afectaría a CAF o Talgo?

Después de la llegada y cada vez mayor presencia de los coches fabricados en China en nuestras carreteras, ¿se instalará también próximamente el tren chino? ... Esa puerta la ha dejado este jueves más que abierta el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha confirmado que en las próximas semanas viajará al país asiático a «explorar opciones para mejorar nuestra movilidad ferroviaria». Puente ha asegurado que ante el continuo incremento de la demanda de viajeros, el Gobierno ha puesto en marcha un plan para la compra de más de 500 nuevos trenes, de los cuales 300 son para Cercanías, y ya trabaja en un plan de renovación continua que permita incorporar flota nueva de manera periódica y no en bloque.

En esa incorporación progresiva de nuevos convoyes puede entrar la estrategia de abrirse al mercado chino para cerrar acuerdos que permitan esa renovación y modernización del material rodante, con una antigüedad media superior a los 20 años. El reto es importante, pero la pregunta es clara; observando la crisis que afronta el sector de la automoción en Europa con los coches chinos haciéndose con buena parte del mercado por sus precios más bajos y tecnología más barata, ¿qué puede suponer ese paso para la beasaindarra CAF o para Talgo?

Acabo de tener un encuentro con Yao Jing, Embajador de la República Popular China en España. En unas semanas visitaré China para abordar asuntos de interés común entre ambos países y explorar opciones para mejorar nuestra movilidad ferroviaria. pic.twitter.com/RS2mWf1h6f — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 27, 2025

Si sirve como ejemplo, CAF perdió recientemente un contrato en México en el que pugnaba con el fabricante chino CRRC. El contrato, valorado en 1.600 millones para renovar el metro de la capital mexicana se lo adjudicó la firma asiática, después de confirmar la fabricante guipuzcoana que no podía mejorar la oferta porque no aseguraría los requisitos técnicos y plazos solicitados. Ese horizonte en el que ambas puedan pelear por pedidos en España todavía no está próximo, aunque a tenor de las palabras del ministro Puente, esa posibilidad podría llegar a producirse.

El ministro Puente ha realizado estas afirmaciones en la presentación de la feria Rail Live 2025 en Madrid, escenario donde las compañías presentan sus novedades en materia ferroviaria, y con CAF como uno de sus patrocinadores principales. Puente ha recorrido los diferentes expositores de empresas españolas punteras en el sector como Mafex, Stadler, Talgo, CAF, Renfe, Alstom, Adif, Ineco, Indra, Hitachi Rail o Siemens y ha anunciado ese próximo viaje a China para conocer esas fábricas y explorar posibilidades.

CAF ya perdió contra la china CRRC un contrato en México al no poder competir por el precio

Las compañías francesa Alstom (con dos grandes fábricas en Barcelona y Bizkaia) y la suiza Stadler (con fábrica en Valencia), se hicieron en 2021 con el último gran contrato de Renfe para renovar sus trenes de Cercanías (280 unidades) por valor de 2.445 millones.

Polémica en Austria

La compra de trenes chinos en Europa ya ha provocado una polémica en Austria, donde la compañía privada Westbahn (la pública francesa SNCF tiene un 17,4% de su capital) ha alquilado trenes chinos para su operativa entre Austria y Alemania. El propio Gobierno austriaco ha criticado la operación y ha anunciado que pedirá a Bruselas una normativa para proteger la industria europea, en medio también de protestas por parte de los sindicatos por el impacto que la entrada de producto chino pueda tener en el empleo.

Óscar Puente ha iniciado su intervención reivindicando el papel de España como referente internacional en tecnología ferroviaria y ha subrayado que el país atraviesa «el mejor momento de su historia» en materia de ferrocarril. El incremento de la alta velocidad a los 350 kilómetros ha centrado parte importante del discurso del ministro, que ha recordado que ya se han licitado los dos estudios de viabilidad para hacer realidad este gran hito ferroviario, que se estrenará en la línea Madrid – Barcelona. La elección de esta línea se debe, en primer lugar, a que el trazado «ya permite alcanzar los 350 km/h sin modificar la infraestructura» y, en segundo, a que promete corregir los «problemas de saturación derivados del enorme crecimiento de la demanda». De ahí que necesite renovar e incorporar nueva flota para afrontar ese reto.

Ampliar El ministro Óscar Puente, en la feria Rail Live 2025 de Madrid.

En cuanto a la extensión de la red ferroviaria española, Óscar Puente ha recordado los 16.000 kilómetros de vía con los que cuenta. De ellos, 4.091 son de alta velocidad, de los que 750 se han puesto en servicio en los últimos años. A ellos, se sumarán otros 436 kilómetros que ya están en construcción y en un futuro próximo los 301 kilómetros que están en proyecto. «Con este impulso -ha pronosticado el ministro- para 2030 el 90% de la población española estará conectada por alta velocidad.