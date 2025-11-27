Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Interior de la fábrica de trenes china CRRC en Qingdao. Z. A.

El ministro Puente abre la puerta a comprar trenes chinos para la alta velocidad: ¿Afectaría a CAF o Talgo?

El ministro de Transportes anuncia un inminente viaje a China para «explorar opciones» para atender al incremento de la demanda de viajeros

A. Algaba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:54

Comenta

Después de la llegada y cada vez mayor presencia de los coches fabricados en China en nuestras carreteras, ¿se instalará también próximamente el tren chino? ... Esa puerta la ha dejado este jueves más que abierta el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha confirmado que en las próximas semanas viajará al país asiático a «explorar opciones para mejorar nuestra movilidad ferroviaria». Puente ha asegurado que ante el continuo incremento de la demanda de viajeros, el Gobierno ha puesto en marcha un plan para la compra de más de 500 nuevos trenes, de los cuales 300 son para Cercanías, y ya trabaja en un plan de renovación continua que permita incorporar flota nueva de manera periódica y no en bloque.

