Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

La apuesta vasca por adquirir Ayesa ya es una realidad. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ... para la compra de la multinacional que integra la antigua Ibermática. Jauregi ha detallado que los actores de este consorcio, además de BBK, serán Kutxabank, a través del fondo Indar para participadas, y el propio Ejecutivo Autonómico. Lo ha hecho durante el encuentro Ekin eta Egin de EnpresaBIDEA, donde también ha afirmado ver la operación «con esperanza» . «Queremos arraigar nuestra industria. Ayesa es una empresa muy potente y haremos lo posible para que nuestra oferta sea la ganadora».

Las declaraciones del consejero llegan en un momento clave, cuando el proceso de venta de Ayesa IT (división que integra a Ibermática desde 2022) entra en su fase final, con una valoración que ronda los 500 millones de euros. Las entidades asesoras Houlihan Lokey y Arcano han seleccionado a los candidatos que deberán presentar sus ofertas vinculantes antes de que finalice este mes.

La antigua donostiarra Ibermática, integrada en Ayesa tras su compra en 2022 por 160 millones, es una de las joyas tecnológicas vascas con 2.000 trabajadores en Euskadi y especializada en digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial o programación. Su importancia también ha despertado el interés de actores de peso en el mercado, como Telefónica y los fondos Blackstone, HIG y Capvest.

Sorpresa en el tejido guipuzcoano

La participación de Kutxabank, que se suma a Gobierno Vasco para respaldar a BBK, tiene especial valor simbólico. Y es que el banco surgido de las antiguas cajas de ahorros fue el impulsor de Ibermática, en la que llegó a tener más del 50% del accionariado. Pero en el proceso de desinversión empresarial, que empujó el Banco Central Europeo tras la crisis bancaria, fue vendiendo su participación (como hizo con Euskaltel). Primero al fondo de inversión ProA Capital y, en 2022, el 15% que todavía mantenía en la tecnológica lo liquidó en la compra de Ayesa.

Jauregi quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla y a los clientes de Ayesa en el encuentro celebrado este jueves en Noain. Ha asegurado que el Gobierno Vasco confía plenamente en el proceso y que, en caso de resultar ganadores, su voluntad es «hacer más cosas y mejores» por la empresa.