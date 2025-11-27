Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior del centro de ciberseguridad de Ayesa, situado en Donostia. Gorka Estrada

Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, asegura que «haremos lo posible para que nuestra oferta sea la ganadora» y se haga con la antigua Ibermática

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La apuesta vasca por adquirir Ayesa ya es una realidad. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ... para la compra de la multinacional que integra la antigua Ibermática. Jauregi ha detallado que los actores de este consorcio, además de BBK, serán Kutxabank, a través del fondo Indar para participadas, y el propio Ejecutivo Autonómico. Lo ha hecho durante el encuentro Ekin eta Egin de EnpresaBIDEA, donde también ha afirmado ver la operación «con esperanza» . «Queremos arraigar nuestra industria. Ayesa es una empresa muy potente y haremos lo posible para que nuestra oferta sea la ganadora».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  2. 2 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  3. 3 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  4. 4

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  7. 7

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  8. 8

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  9. 9 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  10. 10

    «Si hay vidas en juego en Errenteria, ¿quién explica que los bomberos de Donostia no salgan de manera automática?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa