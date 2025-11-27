Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ELA advierte que los empleados públicos vascos pierden 7,1 puntos de poder adquisitivo con la subida pactada en Madrid

Asegura que desde 2022 hasta 2025 arrastran una merma de capacidad de compra del 8,6% y reclama que se decidan aquí los sueldos y las condiciones del personal público

Pilar Aranguren

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:26

La subida pactada este miércoles en Madrid para los empleados públicos no resuelve la pérdida de capacidad adquisitiva que arrastran desde 2022. Así lo ... indica Igor Eizagirre, secretario general de la federación Gizalan de ELA, quien señala que, de hecho, seguirán teniendo una merma del 7,1% en 2026 pese a al alza del 4,5%.

