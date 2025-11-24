Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

Política: El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Euskadi: El Gobierno Vasco da por cerrada la negociación de Presupuestos ante la falta de «voluntad de acuerdo» de Bildu, PP y Sumar

Economía: Orkestra urge a las empresas a «ser valientes» y buscar negocio en Asia o Latinoamérica para no perder competitividad

Carreteras: Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati

San Sebastián: 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto

Tribunales: «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

Cataluña: La Audiencia Nacional no exonera a Jordi Pujol, que será juzgado por corrupción

Empresas: Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.300 despidos en cuatro de las siete filiales afectadas

Series: Por qué Stranger Things se ha convertido en fenómeno mundial

Real Sociedad: «Este gol sale uno de cada mil»

