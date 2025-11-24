Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Real Sociedad

«Este gol sale uno de cada mil»

Barrenetxea reconoce que no se lo pensó demasiado a la hora de tirar desde el centro del campo y que «buscó acabar la jugada porque estaba bastante ahogado»

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Ander Barrenetxea marcó un gol en El Sadar que difícilmente podrá olvidar. Interceptó un pase de Catena en campo propio, tiró una pared con Gorrotxategi, ... condujo varios metros y nada más cruzar la divisoria de los dos campos golpeó el balón con el empeine del pie derecho dirección portería. El esférico voló y acabó colándose en la meta de Sergio Herrera, que se hallaba fuera de su área en el instante del lanzamiento y no le dio tiempo de regresar.

