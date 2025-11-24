Ander Barrenetxea marcó un gol en El Sadar que difícilmente podrá olvidar. Interceptó un pase de Catena en campo propio, tiró una pared con Gorrotxategi, ... condujo varios metros y nada más cruzar la divisoria de los dos campos golpeó el balón con el empeine del pie derecho dirección portería. El esférico voló y acabó colándose en la meta de Sergio Herrera, que se hallaba fuera de su área en el instante del lanzamiento y no le dio tiempo de regresar.

El autor del tanto lo explicó de la siguiente manera minutos después. «Improviso bastante cuando juego. Sabía que es un portero que suele estar bastante adelantado y no me lo he pensado». Además, añadió que «estaba bastante ahogado y he querido acabar la jugada. Por suerte ha ido dentro». «Este gol sale uno de cada mil», concluyó.

El gol desde el centro del campo de Barrenetxea Herrera 3 18 m. 2 51 m. 1 Barrenetxea 1 Barrenetxea, tras robar el cuero y jugar con Gorrotxategi, observa la posición adelantada del portero rival y chuta con su pie derecho desde el circulo central 2 El portero de Osasuna, al ver el chut de Barrenetxea, retrocede unos 18 m. para intentar detener el esférico 3 Herrera llega a tocar con su mano izquierda el balón, pero no impide que entre en la portería SECUENCIA DEL DISPARO LOS OTROS GOLES DESDE MEDIO CAMPO DE LA REAL Goikoetxea (Zaragoza) 50 m. 54 m. 55 m. 54 m. 52,5 m. Iñigo (Betis) De Pedro (Mérida) Iñigo (Athletic) De Pedro (Racing) Temp. Jugador Partido Res. Goikoetxea De Pedro De Pedro Iñigo Iñigo 89/90 95/96 97/98 11/12 11/12 Zaragoza-Real Racing-Real Mérida-Real Real-Athletic Betis-Real (2-1) (2-3) (3-1) (1-2) (2-3) GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Al donostiarra no se le ocurrió mejor forma de finalizar jugada que intentando un gol imposible. Desde una distancia aproximada de 51 metros que requiere ya no solo de precisión en el golpeo, sino también de la potencia adecuada para no darle tiempo al guardameta a detenerlo.

La locura se adueñó del protagonista y de sus compañeros. Incluso los suplentes entraron al campo para felicitar efusivamente al extremo. La cara de Herrera era un poema. Más allá de la complejidad que entrañaba el tanto, su valor fue mayúsculo porque supuso la sentencia en el encuentro.

Barrenetxea saltó al campo en la segunda mitad para dejar su impronta en el partido y enmudecer El Sadar. Le bastaron 20 minutos para anotar un gol de bandera. Es su segunda diana de la temporada, la primera la firmó ante el Espanyol en Anoeta, a lo que hay que sumar cuatro asistencias más (Betis, Mallorca, Barcelona y Athletic).

Es un tanto que le representa como futbolista. Atrevimiento y descaro para probar un chut con pocas probabilidades de éxito. Virtudes que demuestra cada vez que va a enfrentarse a su par y que le han permitido ser uno de los mejores regateadores del campeonato en estos momentos a la par de Mbappé, Lamine Yamal y Vinicius. No pudo tener mejor regreso a una convocatoria después de que hubiera causado baja ante el Elche por el fuerte golpe que recibió en el derbi ante el Athletic.

El doblete de Iñigo

El gol de Barrenetxea en El Sadar da pie a recordar los otros goles que ha marcado la Real desde el centro del campo en años recientes. Los más jóvenes aún tendrán fresco en la memoria los dos tantos de Iñigo Martínez ante el Athletic y el Betis en la temporada 2011/12 desde el círculo central.

El primero, anotado ante el conjunto vizcaíno en Anoeta, sirvió para empatar momentáneamente el marcador, si bien el cuadro txuri-urdin acabó perdiendo el partido. Fue un golpeo plano, seco, que superó a Iraizoz sin que este pudiera siquiera rozar el balón con los dedos. A diferencia del de Barrenetxea, el disparo de Iñigo Martínez se produjo en campo propio, a 54 metros de distancia de la portería rojiblanca.

Un mes más tarde repitió hazaña en el Benito Villamarín con otro golpeo desde terreno propio, aunque esta vez algo más escorado, para dar la victoria a la Real en el descuento. Aquel tanto, además de otorgarle los tres puntos al equipo, sirvió para que Montanier cogiera oxígeno en el banquillo y continuara en el cargo.

Estos son los precedentes más cercanos, pero el siglo pasado el equipo también logró anotar a través de lanzamientos desde el círculo central. Javi De Pedro firmó su particular doblete desde el centro del campo, como Iñigo, en las temporadas 95/96 y 97/98.

El primero de ellos fue ante el Racing en El Sardinero. El riojano sacó a pasear su zurda para batir al hernaniarra Ochotorena, fallecido recientemente, en un partido con victoria guipuzcoana por dos goles a tres. El golpeo se produjo en la misma línea del centro campo, a 52,5 metros de distancia del arco racinguista. El realista detectó que la portería cántabra se encontraba vacía, después de que Luis Pérez desperdiciara un mano a mano con el meta rival, y no perdonó.

El segundo tanto de De Pedro desde tan larga distancia tuvo lugar en marzo del 98 en el estadio Romano José Fouto, frente al Mérida. El extremo txuri-urdin recogió un balón caído del cielo en el centro del campo y tras un primer control, lanzó un misil teledirigido a bote pronto desde 55 metros que sorprendió al 'Mono' Montoya, el arquero emeritense. El realista reconoció al término del partido que «Olabe ya me había avisado de que Montoya jugaba muy adelantado, además llevaba todo el partido al borde del área y nosotros también somos listos». Pese al gran gol anotado, la Real se marchó de Mérida derrotada por un marcador de tres goles a uno.

Chilavert, en evidencia

Hay que trasladarse más atrás en el tiempo para localizar el gol de Goikoetxea al Zaragoza en la campaña 89/90 en La Romareda. La Real acababa de encajar un gol de penalti obra del meta Chilavert y mientras el paraguayo regresaba a su portería recibiendo las felicitaciones de sus compañeros, el conjunto blanquiazul sacó rápido desde el centro del campo para tratar de sorprender al arquero.

El pamplonés apenas recorrió un par de metros antes de chutar con la zurda el balón al fondo de las redes ante la incrédula mirada de Chilavert, que negaba con la mano. El gol no sirvió para puntuar (la Real perdió 2-1) pero se mantiene en el recuerdo como el día en el que la Real dejó en evidencia al legendario guardameta sudamericano, especialista en los lanzamientos de faltas directas y once metros.

Da la casualidad de que todos estos goles de temporadas pretéritas se ejecutaron con el pie izquierdo. El de Barrenetxea es el primero que marca un jugador de la Real con el derecho desde el centro del campo. No pasará a la historia como el tanto más lejano, honor que se disputan Iñigo y De Pedro. Además, queda demostrado que los goles de la Real desde el centro del campo se producen fuera de casa. Solo el del central de Ondarroa frente al Athletic llegó en Anoeta.

Los porteros rivales ya se han puesto en sobreaviso. Barrenetxea es una amenaza con el balón en los pies, sin importar el lugar que ocupe en el campo. En su carrera ya había anotado goles de bella factura desde fuera del área, pero ninguno como el del sábado en El Sadar. Antes que él lo hicieron Goikoetxea, De Pedro e Iñigo Martínez.