El presidente de Orkestra, Iván Martén. DV

Orkestra urge a las empresas a «ser valientes» y buscar negocio en Asia o Latinoamérica para no perder competitividad

La institución propone también atraer capital extranjero con condiciones para hacerle partícipe en la defensa del arraigo empresarial

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad, ha presentado este lunes su tradicional Informe anual, dedicado en esta ocasión a la importancia de la conexión internacional ... de Euskadi como herramienta para afianzar el futuro de nuestras empresas y, por ende, del Estado de bienestar del que goza el País Vasco. El documento aborda ese desafío desde un triple punto de vista: el comercio internacional –importatísimo para el país–, el flujo de inversiones con el extranjero y el flujo a su vez de personas y la importancia de este último aspecto en la recuperación y captación de talento. Ese profuso análisis incluye recomendaciones concretas, entre las que resaltan la necesidad de buscar de forma valiente nuevos mercados, la conveniencia de implantar filiales en países líderes en las grandes transiciones, la bondad de atraer (de forma condicionada) capitales extranjeros a los que se debería involucrar después en el refuerzo del arraigo o la oportunidad de captar talento extranjero para, eso sí, ofrecerle empleo acorde a su formación.

