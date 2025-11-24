Orkestra urge a las empresas a «ser valientes» y buscar negocio en Asia o Latinoamérica para no perder competitividad

Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad, ha presentado este lunes su tradicional Informe anual, dedicado en esta ocasión a la importancia de la conexión internacional ... de Euskadi como herramienta para afianzar el futuro de nuestras empresas y, por ende, del Estado de bienestar del que goza el País Vasco. El documento aborda ese desafío desde un triple punto de vista: el comercio internacional –importatísimo para el país–, el flujo de inversiones con el extranjero y el flujo a su vez de personas y la importancia de este último aspecto en la recuperación y captación de talento. Ese profuso análisis incluye recomendaciones concretas, entre las que resaltan la necesidad de buscar de forma valiente nuevos mercados, la conveniencia de implantar filiales en países líderes en las grandes transiciones, la bondad de atraer (de forma condicionada) capitales extranjeros a los que se debería involucrar después en el refuerzo del arraigo o la oportunidad de captar talento extranjero para, eso sí, ofrecerle empleo acorde a su formación.

El presidente de la institución, Iván Martén, ha repasado estos grandes mensajes y ha explicado que la globalización ha mutado por completo en los últimos años (al menos, desde la crisis de 2008) en lo que supone «un desafío y una oportunidad para un territorio industrial como el nuestro, cuya competitividad ha dependido históricamente de su integración en los los flujos internacionales».

Martén ha hablado de la «inteligencia estratégica» que ha de impregnar todas nuestras relaciones exteriores para ganar competitividad. Citando al lehendakari y aludiendo a la Nao San Juan, ha asegurado que «excelencia tecnológica, talento, valentía y apertura a las redes internacionales» son los valores que nos representan.

Dependencia

El informe, coordinado por Susana Franco y James R. Wilson, resalta la enorme dependencia de Euskadi y sus empresas del exterior en un momento en el que Asia aprieta fuerte y Estados Unidos ahoga al mundo con sus aranceles. Y pone datos a esa exposición, pues el 80% de la actividad de algunos de los sectores clave (automoción, movilidad sostenible, fabricación avanzada y metalurgia) depende de las exportaciones.

Eso afecta también a la importación, puesto que el 28% de los 'inputs' que llegan a Euskadi para después producir en esos mismos sectores provienen de fuera, porcentaje que roza el 100% en sectores como la energía. Eso por no hablar de las materias primas críticas, importadas desde muy pocos lugares del mundo.

Así las cosas, Orkestra llama a a las empresas «arriesgar» y a ser «valientes» para «diversificar» mercados, pensando en lugares como Asia o Latinoamérica. Se trata, añade, de «buscar un equilibrio entre mercados consolidados y más estables, y otros con más potencial de crecimiento aunque con mayor grado de incertidumbre».

Esto requiere, añade, «cambios también en el acompañamiento por parte del Gobierno Vasco, por ejemplo en términos de una reflexión sobre la localización y actividades de las oficinas del Basque Trade & Investment». Además, el nuevo contexto –subraya el informe– implica un «posicionamiento distinto en las cadenas internacionales, ya que los mercados en los bloques económicos están evolucionando, requiriendo mayor presencialidad geográfica, por ejemplo en respuesta a la noción de 'Made in USA», resalta el documento.

La seguridad y fortalecimiento de las cadenas de suministro (cuya fragilidad quedó patente en el Covid) es otro de los aspectos que analiza el informe. Un capítulo en el que sugiere crear inventarios estratégicos, contratos flexibles o alianzas con otras regiones. Pensando en las materias críticas, plantea «aumentos en la eficiencia, el reciclaje o la sustitución de materiales». Este último punto, explica, está relacionado con varios de los Proyectos Transformadores del Plan de Industria del Gobierno Vasco.

Inversión extranjera

Esa hoja de ruta oficial para la Euskadi a 2030 incluye también varios aspectos escrutados por el informe de Orkestra; se trata de los relacionados con la atracción y posterior convivencia con la inversión extranjera en sectores de futuro. El documento explica que la penetración del capital exterior como accionista en nuestras empresas, aunque creciente, es aún inferior a la media española (4,4% frente a un 6%). Ese accionariado suele tener posiciones mayoritarias y acostumbra a ser de carácter industrial y o financiero (fondos). Además, se concentra en empresas grandes y su origen es eminentemente europeo, aunque los estadounidenses ganan terreno.

¿Cómo encontrar el equilibrio entre el potencial y el riesgo de esa inversión, que siempre se puede ir de Euskadi con nuestra tecnología bajo el brazo? Orkestra, apuesta por «implantar sistemas de incentivos y ayudas selectivas condicionadas a resultados, así como establecer medidas de 'aftercare' y 'supplier development' para integrar a las pymes en las cadenas de suministro». También propone incorporar a esas empresas extranjeras en los clústeres así como en los grandes proyectos transformadores como el Valle de la Descarbonización para, así, ligarlas más al país y anclar aquí actividades de alto valor añadido.