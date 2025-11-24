Por qué Stranger Things se ha convertido en fenómeno mundial

Haz clic en la imagen y ponte los cascos

Han pasado casi tres años desde que aquel tuit escrito en código walkie-talkie por los hermanos Duffer anunciara la suspensión temporal del rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things. A pocos días de su estreno, miramos con curiosidad -y algo de morbo- cómo revertirán el efecto del tiempo en los protagonistas que alguna vez fueron adolescentes y analizamos las claves que han convertido a la serie en un fenómeno mundial.

Mezcla de géneros y generaciones

La trama principal parte de premisas de ciencia ficción con portales a otras dimensiones y criaturas con poderes telequinéticos. Sin embargo, engloba también un terror moderado y un subgénero de fantasía urbana que, si bien no satisface al purista por manifestarse con cierta timidez, resulta apta para la mayoría de los miembros de la familia. Al fin y al cabo, no hablamos de Hobbits en la Tierra media, sino de personas de carne y hueso en Hawkins, un pueblo ficticio en Estado Unidos.

El cliffhanger funciona desde el primer episodio logrando alcanzar un nivel de suspense perfecto, algo difícil de sostener llegados a este punto. Los mellizos han conseguido hacer de la cuarta, la temporada más compleja superando todas las expectativas. El loop perfecto.

Así han cambiado los protagonistas

Por si fuera poco, toda esta mezcla de géneros que conllevan la aventura y la acción, marida a la perfección con la dosis exacta de comedia y sentimentalismo, ya que el enfoque de amistad es uno de sus puntos fuertes. La sensación de pertenencia a un grupo de amigos se asemeja a la que vivimos con Friends (vale, a esta no llega), Harry Potter, Futurama (a esta tampoco), Los Goonies o Cuenta conmigo. En el camino ganaremos y perderemos a alguno. Así que sí, también hay hueco para el drama. Pero si algo funciona por encima de todo en Stranger Things, es el maravilloso envoltorio nostálgico capaz de traspasar generaciones.

El grupo recuerda a la pandilla de Los Goonies: un grupo de niños ayudados por sus hermanos adolescentes para descubrir un misterio ¿Sabías que...? Sean Astin, que interpreta a Mikey en Los Goonies, tiene un papel secundario en la segunda temporada

Las referencias

La serie, que se ha caracterizado desde el principio por su encanto retro, hace continuos guiños a la cultura pop estadounidense de los ochenta. No es por tanto casualidad que la tipografía del logo coincida con la de algunas portadas de las novelas de Stephen King (véase El Talisman, It o Christine), o que el diseño del póster de Kyle Lambert se asemeje al estilo del recientemente fallecido Drew Struzan.

Fueron los propios Duffer quienes definieron la serie como «Una carta de amor al cine de los ochenta» aunque describen su influencia como un proceso natural de inspiración más que un homenaje. En cualquier caso, las insinuaciones a películas como ET, han funcionado. Niños recorriendo barrios residenciales en bicicleta, criaturas extrañas escondidas en sótanos con ambiente a club de póker donde puede uno oler las fichas de Dungeons&Dragons, sábanas que emulan el disfraz de fantasma…

En ET disfrazan al alienígena de fantasma con una sábana para que no lo reconozcan... ...al igual que la protagonista de la serie en la segunda temporada

Son claras también las referencias a El resplandor. Las letras escritas en la pared, un hacha que traspasa un tabique, el paralelismo de una de las casas con el Hotel Overlook…

Las escenas de uno de los protagonistas cuidando crías de monstruos (Demogorgons), que parecen adorables a pesar de conocer el potencial de su peligro, son un flash directo a lo que Billy hizo con Gizmo en Gremlins o Khalessi con sus dragones en Juego de Tronos.

Las alusiones a Poltergeist en la comunicación con el Upside Down a través de las luces, el cartel de Regreso al futuro en el cine del centro comercial, el póster de La cosa de John Carpenter en la habitación de uno de los protagonistas, los disfraces de los Cazafantasmas que escogen los chicos en Halloween…la lista de Easter Eggs es interminable y hace las delicias de los nostálgicos que un día fueron consumidores de Blockbuster.

Los protagonistas se disfrazan de los Cazafantasmas para la noche de Halloween

Los momentos musicales

Es en la cuarta temporada cuando la utilización de alegorías que representan la salud mental se hace evidente. Como en la mayoría de historias de ciencia ficción, existe una fuerza maligna contra la que pelear. Una que te arrastra a la oscuridad, que se asemeja a la que ejerce Voldemort; una tan aterradora como la de Sauron, tan fría como la de El Rey de la Noche (con quien comparte artista de maquillaje), tan tenebrosa como la de Darth Vader; y una tan perturbadora como la de Freddie Kruegger. Se llama Vecna y al igual que ocurre con los Dementores de J.K. Rowling, que simbolizan la depresión, se combate con el poder del amor…en concreto, con el que emana la música, la tercera y una de las principales claves del éxito de esta saga.

Vecna Los Duffer han confirmado que su villano está inspirado en un icono de los 80 como Freddy Krueger (Pesadilla en Elm Street) y en el Rey de la Noche de Juego de Tronos ¿Sabías que...? Robert Englund, que interpreta a Freddy Krueger, tiene un pequeño papel en la cuarta temporada

La banda sonora original compuesta por Kyle Dixon y Michael Stein, miembros de la banda Survive, destaca por el uso de sintetizadores que evocan la atmósfera de los ochenta, pero son los temas musicales elegidos los que han hecho de algunas escenas, momentos icónicos.

El late motiv de la primera temporada es Should I stay or should I go de The Clash, aunque la riqueza musical va in crescendo a lo largo de las temporadas.

Tu navegador no soporta la reproducción de video. 1-ok-will.png

En la segunda, pasamos de Scorpions con Rock you like a hurricane, a Runaway de Bon Jovi, o You better go now de Billie Holliday, hasta que Time after time de Cyndi Lauper da paso al momentazo en el que a todos se nos eriza el vello y suena Every breath you take de The police. Mágico.

Tu navegador no soporta la reproducción de video.

En la tercera temporada, por encima de Material girl de Madonna o Wake up before you go-go de Wham! destacan Heroes de David Bowie y el emblemático momento en el que uno de los personajes más queridos canta el tema de La historia interminable.

Tu navegador no soporta la reproducción de video.

En la cuarta temporada escuchamos la versión de The Beach Boys de California dreaming, Tarzan Boy de Baltimora, Psycho killer de Talking Heads y la maravillosa versión de Ella Fitzgerald de Dream a little dream of me, entre otros temas.

Pero si hay momentos musicales destacables, son el solo de guitarra de Master of Puppets de Metallica y el de Kate Bush, quien ha batido récords al lograr, tras 36 años del lanzamiento del tema, ser la artista femenina de mayor edad en alcanzar el número uno de las listas en Reino Unido desbancando a Cher. Y es que la escena de Running up that hill es una de las más significativas y conmovedoras de todas.

Tu navegador no soporta la reproducción de video.

Los hermanos Duffer se han despedido de Netflix para emprender su siguiente aventura de la mano de Paramount Pictures, no sin antes expresar su presión por estar a la altura de uno de los cierres más esperados de la TV. Recordemos los cuestionados finales de Lost o Juego de Tronos y crucemos dedos. Sea como fuere, despidamos la saga como se merece. Estamos ante la expiración de una serie que ha creado comunidad. Es mucho más que el desenlace de una historia. Es el fin de una era.

