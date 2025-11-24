El Gobierno Vasco da por cerrada la negociación de Presupuestos ante la falta de «voluntad de acuerdo» de Bildu, PP y Sumar

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d'Anjou, ha dado por concluida la negociación de los Presupuestos de Euskadi de 2026 ... anta la falta de una «voluntad real de acuerdo» por parte de EH Bildu, PP y Sumar, pese a coincidir en el «diagnóstico» sobre las prioridades de la sociedad, y tras constatar «maniobras de corto plazo» en el proceso negociador. Las tres formaciones de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad a las Cuentas, aunque la coalición PNV-PSE se basta de su mayoría absoluta para dar luz verde al proyecto.

D'Anjou ha comparecido esta tarde en Bilbao después de que este mismo lunes, tanto EH Bildu como el PP hayan anunciado que pedirán la retirada del proyecto de los Presupuestos, al igual que Sumar, que dio a conocer su decisión el pasado viernes. En su intervención, el consejero ha afirmado que da por concluida la ronda de reuniones con las distintas formaciones políticas en el marco de la negociación presupuestaria, que comenzó el pasado 17 de noviembre.

Según ha explicado, han sido dos los encuentros mantenidos con cada grupo, en los que han escuchado «con atención sus prioridades e inquietudes» y en los que han presentado su propuesta con la «voluntad de ahondar en una negociación honesta, sincera y constructiva». Noël d'Anjou ha destacado que han constatado, «en muchos casos», que comparten objetivos y tienen «claras» las prioridades de la ciudadanía.

«Sabemos que la sociedad vasca demanda servicios públicos fuertes, un acceso a la vivienda y proyectos estratégicos que preparen el futuro de Euskadi», ha asegurado. No obstante, ha precisado que, pese a esa «coincidencia» en los diagnósticos, no han encontrado «voluntades reales de acuerdo».

«No se trata de buscar culpables, sino de seguir trabajando con dedicación en lo verdaderamente importante: seguir creciendo como país, reforzar nuestro bienestar y garantizar que Euskadi avanza con paso firme. La política no puede reducirse a maniobras de corto plazo; la política debe estar al servicio de la ciudadanía y de sus necesidades reales», ha remarcado.

El consejero ha señalado que su propósito era «ensanchar la mayoría» que conforman PNV y PSE, al entender que «un mayor respaldo fortalece el proyecto común y aporta estabilidad a las instituciones». Por ello, según ha explicado, han «tendido la mano», han ofrecido diálogo y buscado «puntos de encuentro», pero las negociaciones para los presupuestos 2026 «han concluido».

Lamento del PNV

La parlamentaria del PNV Alaitz Zabala ha lamentado que no se hayan podido «ampliar consensos» en los Presupuestos de 2026 pero ha defendido que las cuentas han nacido «del acuerdo entre dos partidos políticos diferentes», lo que «dará estabilidad». Zabala ha realizado declaraciones ante los medios de comunicación este lunes en Bilbao, donde ha destacado que tener presupuestos «es algo bastante extraordinario», con ejemplos contrarios como «España y a Francia».

«Con lo cual es una buena noticia que en Euskadi, del acuerdo nacido entre dos partidos políticos diferentes, vayamos a tener presupuestos que van en la línea del Acuerdo de Gobierno firmado entre PNV y PSE», ha celebrado.

Tras defender que los presupuestos de 2026 «responden a las preocupaciones de la ciudadanía», ha destacado la «inversión» como «palabra clave». «La inversión nos va a proporcionar estabilidad en nuestras instituciones, unos presupuestos que nos ayudarán a seguir avanzando hacia el futuro de Euskaldi», ha añadido.