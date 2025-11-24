Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Noël d'Anjou este lunes en rueda de prensa. J. Chavarri

El Gobierno Vasco da por cerrada la negociación de Presupuestos ante la falta de «voluntad de acuerdo» de Bildu, PP y Sumar

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d'Anjou, no ha logrado «ensanchar la mayoría» pese al «diagnóstico» compartido con los grupos de la oposición

A. B.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:31

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d'Anjou, ha dado por concluida la negociación de los Presupuestos de Euskadi de 2026 ... anta la falta de una «voluntad real de acuerdo» por parte de EH Bildu, PP y Sumar, pese a coincidir en el «diagnóstico» sobre las prioridades de la sociedad, y tras constatar «maniobras de corto plazo» en el proceso negociador. Las tres formaciones de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad a las Cuentas, aunque la coalición PNV-PSE se basta de su mayoría absoluta para dar luz verde al proyecto.

