Cinco heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati Han sido trasladados al Hospital Alto Deba tras este accidente producido a las 13.05 horas en el barrio de Zubillaga, en la carretera GI-2630 dirección Bergara, en la que se ha cortado un carril

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:00 | Actualizado 15:19h.

Cinco heridos de carácter leve es el resultado del accidente por una salida de calzada sufrida por un autobús de Lurraldebus en el barrio de Zubillaga, de Oñati, a las 13.05 horas de este lunes. Por motivos que se desconocen, el vehículo, con pasajeros en su interior, se ha salido de la carretera y ha sufrido un impacto contra la barrera a resultas del cual ha sufrido graves desperfectos toda la parte frontal, la luneta y el lateral derecho. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza, ambulancia y la grúa, para intentar retirar el vehículo. Los heridos han sido trasladados al Hospital Alto Deba de Arrasate

El accidente ha provocado el cierre de un carril en ese punto kilométrico 22 de la GI-2630 dirección Bergara, lo que ha originado retenciones en ambos sentidos. Por motivos que se desconocen, el autobús, que ha partido a las 12.50 horas de este lunes desde Arrasate en dirección a Oñati, ha patinado y se ha salido de la calzada. El asfalto se encontraba mojado a causa de la lluvia.

Ampliar El coche siniestrado en Orio

Por otra parte, otra salida de calzada, pero en este caso de un vehículo en el punto kilométrico 23 de la autopista AP-8 a la altura de Orio, ha provocado retenciones de dos kilómetros sentido Bilbao. Este siniestro, que no ha dejado heridos, se ha producido a las 14 horas de este lunes y ha provocado el cierre de uno de los carriles. También en este caso, las precipitaciones, intensas en eso momento del día y en ese punto, han podido provocar el accidente.

Está siendo un lunes complicado en las carreteras guipuzcoanas a causa de la lluvia. De hecho, a primera hora de la mañana un accidente múltiple en la N-I a la altura de Irura, sentido Donostia, ha provocado largas retenciones durante hora y media, según ha informado el Departamento de Seguridad. Cinco personas heridas, en principio de carácter leve, ha sido el balance de la colisión de seis vehículos. Tres de ellas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Donostia y dos a la Clínica de la Asunción, en Tolosa.