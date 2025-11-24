Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I en Irura, sentido Donostia, por un accidente múltiple
Álvaro García Ortiz, al inicio del juicio este mismo mes de noviembre Efe

El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, en una carta remitida a Bolaños, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:39

El fiscal general deja el cargo. Sin esperar a que se haga pública la sentencia completa del Supremo que le inhabilita por dos años por ... un delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz ha preferido acortar la 'agonía' y ha presentado en las últimas horas su carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En esa misiva, el hasta ahora máximo responsable del Ministerio Público, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer».

