Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juicio por maltrato y agresión sexual a una menor de Irun

«El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

La Audiencia de Gipuzkoa juzga a un varón a acusado de agresión sexual y maltrato auna joven de Irun de 16 años

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

«El 95 o 97% de las relaciones sexuales que mantuvimos», que fueron «tres o cuatro a la semana» durante los casi tres meses de ... su relación sentimental con un varón, «fueron sin mi consentimiento», ha declarado este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa una joven de Irun que acusa a un varón por los delitos de maltrato, agresión sexual continuada y vejaciones en el ámbito de la violencia de género. La Fiscalía de Gipuzkoa reclama una condena de 14 años y 9 meses de cárcel para el procesado, que ha solicitado declarar el último día de una vista señalada hasta este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  2. 2 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  6. 6

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  7. 7 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  8. 8

    San Sebastián, una ciudad diseñada para moverse en bicicleta, tren y autobús
  9. 9 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  10. 10 Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

«El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»