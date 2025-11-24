«El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

«El 95 o 97% de las relaciones sexuales que mantuvimos», que fueron «tres o cuatro a la semana» durante los casi tres meses de ... su relación sentimental con un varón, «fueron sin mi consentimiento», ha declarado este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa una joven de Irun que acusa a un varón por los delitos de maltrato, agresión sexual continuada y vejaciones en el ámbito de la violencia de género. La Fiscalía de Gipuzkoa reclama una condena de 14 años y 9 meses de cárcel para el procesado, que ha solicitado declarar el último día de una vista señalada hasta este miércoles.

Los hechos a juzgar habrían tenido lugar entre septiembre y diciembre de 2020, cuando la chica acababa de cumplir 16 años y él era varios años mayor. Según ha explicado la joven, la relación estuvo marcada por «los celos» y «el control» que el procesado habría ejercido sobre ella, y que aunque quiso cortar con él «varias veces», no lo hacía porque el acusado «insistía mucho» para que no le dejara, a veces con «llamadas a todas horas» y diciéndole que si lo hacía «se iba a suicidar. Una vez me dijo que estaba en un puente y que se iba a tirar».

La denunciante ha aclarado que ella «nunca» quiso denunciarlo, porque cuando rompieron «no quería tener problemas» ni «tenerlo presente». Sin embargo, una segunda denuncia de otra joven motivó que la Ertzaintza la citara como testigo. Y cuando comenzó a relatar a los ertzainas su experiencia con el encausado, «les conté mi experiencia, les enseñé mensajes de WhatsApp y fotos» íntimas de índole sexual que ella le envió a él «por su insistencia», y «me animaron a denunciar».

Aunque no ha podido precisar fechas concretas, la presunta víctima ha relatado varios de esos episodios en los que ella se sintió agredida sexualmente, bien en la casa familiar de él o en la de un amigo: tanto por vía vaginal y oral como anal, alternativa esta para cuando ella se negó a mantener relaciones sin preservativo «por no quedarme embarazada», aunque «en dos ocasiones tuve que tomar la píldora del día después».

En la que fue su primera vez, también se habría opuesto a culminar la relación cuando «él empezó a tocarme. Yo no quería seguir, pero estábamos en su casa, con su madre y sus hermanos, y no quise llamar la atención y acabé accediendo: me quitó la ropa, se puso encima y me penetró sin preservativo». En el caso de haber estado en el domicilio de su madre, «hubiera gritado».

La joven ha puesto en contexto que era la primera vez que mantenía una relación con un chico, que la primera semana fue «muy bonita», pero luego él cambió su actitud. «Me controlaba qué hacía dónde estaba, con quién. Me llamaba a mí o a una amiga». Además, «no me dejaba estar con nadie del género masculino», motivo por el cual llegó a dejar de practicar sus aficiones como montar a caballo o incluso dejó de quedar con amigos. Ha expuesto que su vida acabo reducida «al cole, estar con él y casa». A veces, él mismo la iba a buscar al colegio o aparecía en el recreo.

También ha manifestado que en una ocasión él la «abofeteó». Habría sido una vez que los dos jugaron al escondite en un garaje con una amiga. «En un momento que me quedé a solas con ella, me dijo que él fue una vez a su casa y le obligó a hacer cosas, que se sintió obligada». Ante esta supuesta revelación, la denunciante se quedó «bloqueada y le dije a él que quería irme a casa», por lo que él la habría «agarrado del brazo y me abofeteó». Además, «varias veces me cogió del cuello y me obligó a hacerlo». Asimismo, según la chica, él le profesaba comentarios vejatorios como «no vales nada» o le reprochaba que «no haces nada» en el ámbito sexual.

En la primera sesión de este juicio, han declarado otros testigos como su madre, que ha corroborado el relato de su hija, de quien ha dicho que su forma de ser «cambió totalmente» cuando salía con el imputado. «No salía de casa, se encerraba en su cuarto» y «dejó de estar con la cuadrilla». También la escuchó «llorar en su habitación» algunas veces que el chico le habría llamado por la noche. «Luego elle venía a mi habitación a llorar». Vio tan mal a la joven, que llegó a llamar «a la madre de él para que le dijera a su hijo que no se acercara a mi hija. Pero me dijo que tenían una relación bonita y que no me metiera en ello».

Además, la que era mejor amiga de la denunciante y otro amigo han asegurado que la joven les llegó a contar en su momento que «se veía obligada a tener relaciones porque él no paraba de insistir», que tomó «dos veces en un mes la pílodora del día después» o que ella «tenía miedo de que él se suicidara» si decidía poner fin a la relación.

La Fiscalía solicita para el encausado una pena de once años por un delito continuado de agresión sexual, otros dos años por maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, un año por coacciones leves y nueve meses por maltrato no habitual. Además, reclama 30 días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas. El juicio continuará este martes.