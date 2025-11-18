Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este martes

DV Martes, 18 de noviembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Política: La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»

Informe de la UCO: La mujer de Cerdán fue contratada en una de las cooperativas de Donostia investigadas

El tiempo: Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana

Educación: El consejero se abre a hablar con el rector «de dinero pero también de a qué lo dedica» la UPV/EHU

Política: El Gobierno Vasco admite su «preocupación» y mantiene el 31 de diciembre como fecha tope para completar el Estatuto

Elgoibar: Derriban la cruz de Morkaiku, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito

Ciclismo: Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara

San Sebastián: El Ayuntamiento declara la «emergencia» en Ondarreta y adjudica la reparación inmediata de escaleras y muro de costa

Mundo: España movilizará 615 millones en ayuda militar a Ucrania y 200 para reconstrucción

Música: Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical