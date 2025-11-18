Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:59

Política: La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»

Informe de la UCO: La mujer de Cerdán fue contratada en una de las cooperativas de Donostia investigadas

El tiempo: Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana

Educación: El consejero se abre a hablar con el rector «de dinero pero también de a qué lo dedica» la UPV/EHU

Política: El Gobierno Vasco admite su «preocupación» y mantiene el 31 de diciembre como fecha tope para completar el Estatuto

Elgoibar: Derriban la cruz de Morkaiku, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito

Ciclismo: Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara

San Sebastián: El Ayuntamiento declara la «emergencia» en Ondarreta y adjudica la reparación inmediata de escaleras y muro de costa

Mundo: España movilizará 615 millones en ayuda militar a Ucrania y 200 para reconstrucción

Música: Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical

  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  7. 7 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  8. 8 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Las bromas entre Paula Badosa y David Broncano: «Sigo teniendo más dinero que tú»

