El Ayuntamiento declara la «emergencia» en Ondarreta y adjudica la reparación inmediata de escaleras y muro de costa

El Ayuntamiento de San Sebastián ha declarado de «emergencia» las actuaciones encaminadas a reparar el muro de costa y las escaleras de la playa de Ondarreta, dañadas por el temporal la semana pasada, y ha adjudicado las obras para que la ruina de la zona no vaya a más este invierno. Los trabajos de reparación se han adjudicado a la empresa Moyua con un presupuesto de 2,5 millones de euros (IVA incluido).

Un informe del director de Mantenimiento Urbano ha llevado al gobierno municipal a actuar con la máxima urgencia en Ondarreta. En este informe se indica que como consecuencia del temporal acaecido la semana pasada «se han producido importantes desperfectos en la escalera de acceso a la playa de Ondarreta desde el Paseo Hirutxulo, ocasionándose el colapso de la misma y, con ello, de la protección del muro de costa y trasdós del mismo». Esta zona ya fue dañada en 2023 y se encargó un proyecto de reparación de 105 metros del muro de costa, incluidas las escaleras ahora arruinadas.

El nuevo episodio, además de los graves desperfectos originados, dice el informe «ha puesto de manifiesto la alarmante situación en la que se encuentra este tramo del Paseo Hirutxulo, toda vez que puede contrastarse que el estado de la estructura es crítica, mucho peor que en 2023, habiéndose producido un deterioro de la misma por la erosión y lavados continuos de material».

La estructura del paseo «ha quedado totalmente expuesta a las entradas de agua e impacto del oleaje, propios de la temporada invernal que se avecina, comprometiéndose de manera muy grave su estabilidad. Resulta así un fenómeno progresivo que ocasionará su deterioro acelerado y que puede acabar arruinando una gran longitud del paseo, implicando para su arreglo una mayor intensidad de las intervenciones imprescindibles, con un presupuesto mucho mayor que el contemplado en el actual proyecto de reparación, el cual contempla precisamente la reparación de las partes ahora ya arruinadas en un tramo, y seriamente amenazadas en los adyacentes». El informe advierte de que, además de los daños materiales, «existe también un importante riesgo para las personas, al tratarse el paseo de una zona muy transitada y la playa lugar de esparcimiento y ocio también fuera de temporada».

Así las cosas, ante la certeza de que los daños estructurales van a agravarse de manera considerable a lo largo del invierno, lo que implicaría un presupuesto de reposición y reparación mucho mayor que el actual, así como los riesgos que se dan para las personas, «quien emite este informe considera que es necesario actuar con emergencia en este emplazamiento, para poder empezar los trabajos de reparación de manera inmediata, de forma que se eviten situaciones de peligro actualmente existentes como otras que, en caso de no actuar con inmediatez, se producirán con certeza en fechas próximas».

«Respuesta rápida y concreta»

De esta forma, el gobierno municipal no ha dudado en «declarar la emergencia de las actuaciones» en Ondarreta, al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, ordena la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de reconstrucción redactado por Antziola, Proyectos y Obras SL, adjudica a la empresa Construcciones Moyua la ejecución de los trabajos y faculta de manera expresa al concejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, para «dictar cuantas ordenes y resoluciones sean necesarias para llevar a término la tramitación y ejecución de las obras.

El alcalde, Jon Insausti, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que «dijimos que el Ayuntamiento va a dar una respuesta rápida y concreta a los daños provocados por el último temporal de mar en el paseo de Ondarreta, y hemos conseguido el modo de hacerlo. A través del procedimiento de emergencia, hemos conseguido destinar 2,5 millones de euros a estos trabajos. El procedimiento nos permite agilizar los trámites y actuar con mayor celeridad. De esta manera, el paseo estará totalmente arreglado antes del próximo verano».