Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana El paulatino descenso del mercurio provocará que el viernes haya mínimas de -1ºC en varias localidades y un día antes se activará el aviso amarillo por nieve

A. Iparraguirre Martes, 18 de noviembre 2025, 11:58 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

La llegada de una masa de aire ártico se está empezando a notar con más intensidad este martes en Gipuzkoa. Aunque a primeras horas del día pueda parecer que el tiempo experimentará una pequeña mejoría, con alternancia de nubes y claros, la realidad es que la temperaturas bajarán entre 3 y 5 ºC con respecto a las del lunes. Además, el viento soplará del noreste de flojo a moderado, lo que acentuará la sensación de descenso térmico. El panorama no será mejor en lo que queda de semana, y el ambiente preinvernal se irá imponiendo con la llegada de las primeras nevadas en los montes y un paulatino desplome de los termómetros que provocará que el viernes por la noche en muchos municipios del territorio el termómetro llegue a marcar incluso valores tan bajos como -1ºC en zonas del interior y tan solo 3ºC en el litoral. A todo esto hay que sumar que un día antes se activará el aviso amarillo por nevadas.

La previsión de Euskalmet no es nada halagúeña. Para mañana se espera la llegada de un nuevo frente, por lo que el tiempo empeorará y el ambiente se tornará aún más invernal. Asimismo, puede llover en puntos del litoral. Sin embargo, a partir de la tarde las precipitaciones irán ganando terreno hacia el interior y arreciarán. El viento pasará de soplar suave del oeste a hacerlo del noroeste con más intensidad. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros a últimas horas del día. Las temperaturas máximas serán parecidas a las del día anterior, mientras que las mínimas bajarán un poco. En la costa el termómetro pasará de los 6ºC a los 13ºC, y de los 4ºC a los 12ºC en el interior.

El jueves se recrudecerá el empeoramiento. Las precipitaciones serán muy abundantes en la mitad norte, acompañadas de tormenta y granizo durante la segunda mitad del día. La cota de nieve irá en descenso y se podrá situar al final del día en los 200-400 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Será coincidiendo precisamente con las precipitaciones más copiosas. El viento soplará con rachas fuertes cerca de la costa. Las temperaturas máximas no superarán los 10°C en el mejor de los casos y se registrarán heladas en zonas del interior. En localidades como Arrasate, Beasain y Tolosa se esperan mínimas de solo 2ºC; 3ºC en Azpeitia y Elgoibar; 4ºC en Irun. y 5ºC en Donostia, Zarautz y Pasaia. Habrá heladas débiles durante la madrugada.

Aviso amarillo por nevadas

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha anunciado este martes que durante toda la jornada del jueves estará activado el aviso amarillo por nevadas. La cota de nieve se situará en torno a 800-1.000 metros de madrugada, bajando hasta los 600-800 a mediodía y hasta los 500-700 por la noche. Chubascos débiles a moderados; muy abundantes en la vertiente cantábrica. Los espesores previstos son de 10-30 centímetros a 1.000 metros, 1-6 cm a 600 metros, 0 a 200 metros.

El viernes la llegada de un nuevo 'pulso' de aire ártico provocará que el invierno se adelante dos semanas. Debido a los vientos del norte, habrá más sensación de ambiente frío. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas de hasta -1ºC en Oñati, Arrasate, Bergara, Zumarraga, Zegama y Tolosa. El interior del territorio se helará. Y la noche será aún más gélida en los municipios más fríos de Gipuzkoa, caso de Berastegi y Bidania, por ejemplo. En el resto del territorio se esperan valores de entre 0 y 3ºC. En cuanto al litoral, en Donostia, Hondarribia y Zarautz el mercurio marcará durante la noche tan solo 3ºC. En cuanto a las máximas a lo largo del día, solo en municipios costeros se llegará a los 10ºC, ya que en el resto oscilarán entre los 6 y los 4ºC. Los cielos estarán cubiertos y se esperan tormentas tanto en el interior como en el litoral del territorio.

De cara al sábado, el escenario más probable, según la AEMET, indica que penetrará una masa de aire atlántica más cálida que marcará el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve. Esta ligera bonanza meteorológica se mantendría el domingo y el lunes. Sin embargo, es posible que el martes se abra un pasillo de vientos del norte procedentes del Ártico que reforzará de nuevo el ambiente plenamente invernal en toda Gipuzkoa.