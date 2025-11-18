Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara

Bergara será el escenario donde finalice la Itzulia 2026 con una etapa que saldrá desde la empresa Goizper, en Antzuola para recorrer 133,7 kilómetros ... en los que el pelotón deberá hacer frente a un desnivel positivo de +3.000 metros. El trazado forma un circuito con doble paso por Gorla y Azkarate y la subida a Asentzio por dos vertientes diferentes. El anuncio se ha realizado en un acto con representantes de los ayuntamientos de Bergara y Antzuola, la empresa Goizper, el club Lokatza ZE -que cumplirá 50 años desde su fundación en 2026- y el presidente de OCETA, Javier Riaño.

La etapa entre Antzuola y Bergara, que vuelve a ser final de etapa más de dos décadas después, incluirá seis puertos de montaña: Asentzio (3ª categoría), Gorla (2ª categoría), Azkarate (3ª categoría), Gorla (2ª categoría), Azkarate (3ª categoría) y Asentzio (2ª categoría). El recorrido finalizará en el centro urbano de Bergara, en Matxiategi Kalea.

Ampliar Perfil de la última etapa. OCETA

Javier Riaño, presidente de OCETA ha cerrado el acto analizando el recorrido y comentando que, «la Itzulia debe ir cambiando el formato y probando cosas nuevas, dando opciones a otras localidades para ser inicio o final de Itzulia. Venir a Bergara es un gran aliciente para la carrera deportivamente y en lo social».

Bergara ha formado parte en distintas ocasiones del recorrido de la Itzulia y de la antigua Euskal Bizikleta. La última llegada y salida en Bergara fue los días 5 y 6 de abril de 2004, durante la Itzulia con dos etapas (Bergara-Bergara de 139 km y Bergara-Zalla).

Tras la fusión de la Euskal Bizikleta con la Itzulia en 2009, la carrera no había vuelto a tener salida o llegada en Bergara, aunque sí ha transitado por su entorno en varias ediciones posteriores.