Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recorrido de la última etapa. OCETA
Ciclismo

Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara

El pelotón deberá hacer frente a un desnivel positivo de 3.000 metros con salida en Antzuola

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Bergara será el escenario donde finalice la Itzulia 2026 con una etapa que saldrá desde la empresa Goizper, en Antzuola para recorrer 133,7 kilómetros ... en los que el pelotón deberá hacer frente a un desnivel positivo de +3.000 metros. El trazado forma un circuito con doble paso por Gorla y Azkarate y la subida a Asentzio por dos vertientes diferentes. El anuncio se ha realizado en un acto con representantes de los ayuntamientos de Bergara y Antzuola, la empresa Goizper, el club Lokatza ZE -que cumplirá 50 años desde su fundación en 2026- y el presidente de OCETA, Javier Riaño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  6. 6 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  7. 7 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  8. 8

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  9. 9 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  10. 10

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara

Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara