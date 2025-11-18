Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la UCO terminan el registro efectuado este pasado viernes en Donostia. orka Estrada

La mujer de Cerdán fue contratada en una de las cooperativas de Donostia investigadas

La UCO revela que Paqui Muñoz percibió en cinco transferencias un importe de 9.500 euros desde Noran, vinculada a Servinabar, supuesto epicentro de la trama

Oskar Ortiz de Guinea
Melchor Sáiz-Pardo

Oskar Ortiz de Guinea y Melchor Sáiz-Pardo

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

El último informe de la UCO, elaborado tras los registros realizados en las cooperativas donostiarras Noran y Ercolan, pone el foco en el entramado familiar ... del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según concluye la investigación, el expolítico de Milagro y su «entorno familiar» presuntamente se beneficiaron de Servinabar, la constructora del empresario elgoibartara Antxon Alonso, 'el Guipuchi' –la cual se habría visto favorecida a su vez con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS)–, mediante alquileres de casas, una tarjeta de crédito y el cobro de nóminas. Varias de estas habrían sido abonadas por las dos cooperativas domiciliadas en Donostia que fueron registradas por agentes de la Guardia Civil el pasado viernes y que recibían fondos de Servinabar, según expone la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  6. 6 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La mujer de Cerdán fue contratada en una de las cooperativas de Donostia investigadas

La mujer de Cerdán fue contratada en una de las cooperativas de Donostia investigadas