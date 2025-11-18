Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ángel Víctor Torres y Maria Ubarretxena, el pasado 8 de octubre en Madrid. Irekia

El Gobierno Vasco admite su «preocupación» y mantiene el 31 de diciembre como fecha tope para completar el Estatuto

El PNV afirma que si a final de año el Ejecutivo central no ha cumplido con los traspasos pendientes, los jeltzales se sentarán en una mesa, harán un análisis y verán «qué decisión adoptan»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

Crece la presión sobre Pedro Sánchez para que cumpla su palabra y traspase a Euskadi todas las competencias estatutarias en un plazo máximo de mes ... y medio. El Gobierno Vasco ya no oculta su «preocupación» por las «trabas» políticas y administrativas que se están encontrado por el camino por parte de algunos ministerios, pero desde el departamento de Autogobierno siguen trabajando a contrarreloj para completar íntegramente el Estatuto de Gernika antes de que acabe el año, con el 31 de diciembre como fecha límite para cerrar todas las materias pendientes. Y, de momento, no contemplan ampliar el plazo establecido y firmado por el propio presidente del Gobierno central.

