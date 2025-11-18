El Gobierno Vasco admite su «preocupación» y mantiene el 31 de diciembre como fecha tope para completar el Estatuto

Crece la presión sobre Pedro Sánchez para que cumpla su palabra y traspase a Euskadi todas las competencias estatutarias en un plazo máximo de mes ... y medio. El Gobierno Vasco ya no oculta su «preocupación» por las «trabas» políticas y administrativas que se están encontrado por el camino por parte de algunos ministerios, pero desde el departamento de Autogobierno siguen trabajando a contrarreloj para completar íntegramente el Estatuto de Gernika antes de que acabe el año, con el 31 de diciembre como fecha límite para cerrar todas las materias pendientes. Y, de momento, no contemplan ampliar el plazo establecido y firmado por el propio presidente del Gobierno central.

La portavoz del Gobierno Vasco y titular de Autogobierno ha vuelto a evidenciar este martes la intranquilidad que existe en el Ejecutivo autonómico después de que el lehendakari, Imanol Pradales, encendiera todas las alarmas la semana pasada al reconocer que «la negociación no avanza como debiera». En la misma línea, Maria Ubarretxena ha mostrado su «preocupación» ante las «trabas» que están percibiendo en las últimas semanas por parte del Gobierno central para cumplir el «compromiso» de traspasar a Euskadi antes de fin de año todas las competencias estatutarias pendientes, y ha subrayado que se trata de obstáculos que son «fácilmente solventables».

Ubarretxena, principal interlocutora con Madrid, ha asegurado que ambas administraciones siguen trabajando para tratar de cerrar un acuerdo. Y lo ha dicho justo en vísperas de que ambas partes vuelvan a reunirse en Madrid para abordar las competencias sobre infraestructuras aeroportuarias. Sin embargo, Ubarretxena, que ha explicado que sigue sin fijarse una fecha para celebrar la Comisión Mixta de Transferencias, ha admitido que «queda muy poco tiempo» pero que «es posible» completar estos traspasos competenciales dentro del plazo establecido «a no ser que la otra parte diga que no lo es». «Hay un acuerdo suscrito que así lo dice», ha recordado.

«Deberá ser la otra parte la que diga si no es posible y si hay tiempo o no hay tiempo», ha añadido Ubarretxena. En este sentido, ha señalado que el Gobierno central no ha pedido un «tiempo excepcional» para completar este proceso, por lo que el Gobierno Vasco se «agarra al acuerdo que ya tenemos, y que es el cumplimiento íntegro del Estatuto para antes de final de año».

El aviso del PNV

Desde Sabin Etxea también están ojo avizor y pendientes de la negociación entre ambos gobiernos. Ha sido el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, quien ha asegurado este martes que si el 31 de diciembre no se ha cerrado un acuerdo en torno a las competencias pendientes, el partido jeltzale analizará la situación y verá «qué decisión adoptan». Un aviso a navegantes que pone aún más contra las cuerdas a Sánchez, conscientes también de la inestabilidad que atraviesa el Ejecutivo central por el pulso de Junts.

Antxustegi ha afirmado que el PNV, socio imprescindible de Sánchez en la aritmética parlamentaria del Congreso, de apoyará al presidente del Gobierno mientras cumpla los acuerdos, y ha advertido de que «no se puede resistir» solo para «dormir en el colchón de La Moncloa». En este sentido, ha afirmado que, si el 31 de diciembre no se ha cumplido el Estatuto, los jeltzales se sentarán en una mesa, harán un análisis, y verán qué decisión adoptan.

En una entrevista en Radio Vitoria, Antxustegi ha emplazado a cumplir los acuerdos políticos adquiridos por Sánchez con el PNV y, sobre todo, el cumplimiento del Estatuto de Gernika. A su juicio, «algunos tendrían que ruborizarse por la facilidad con la que hablan de no cumplir acuerdos».

Por ello, ha dicho que verán si el 31 de diciembre se ha cumplido el Estatuto, tal como se había acordado. «Haremos un análisis, nos sentaremos en la mesa y veremos qué decisión tenemos que tomar si no se cumple», ha indicado.

El portavoz parlamentario del PNV, en todo caso, ha asegurado que quiere ser «optimista» al respecto, a pesar de que solo queda mes y medio para que expire el plazo establecido, y ha reconocido que en los últimos meses se está avanzando en transferencias que llevaban años bloqueadas. En todo caso, ha avisado que hay que traspasar todas las materias pendientes. Según ha precisado, a él no le gusta lanzar «órdagos» o marcar «líneas rojas» en políticas. No obstante, ha añadido que las competencias son recursos para «hacer políticas en Euskadi y mejorar la vida de los vascos».