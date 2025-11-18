El consejero se abre a hablar con el rector «de dinero pero también de a qué lo dedica» la UPV/EHU

Es difícil calibrar hasta qué punto se han reconducido las relaciones entre el Gobierno Vasco y la UPV/EHU después de los rifirrafes vividos la ... semana pasada en torno a la financiación de la institución educativa vasca. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha confirmado en la mañana de este martes que ya ha mantenido la anunciada reunión con el rector, Joxerramon Bengoetxea, para tratar de limar asperezas y analizar si los fondos que recibe por parte de los Presupuestos del Ejecutivo es suficiente. «No sé si cabe hablar de reconducir algo que no sé si está desconducido», ha bromeado el consejero. «Nos reunimos, hablamos, nos explicamos y quedamos en seguir hablando», ha resumido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En el trasfondo de este choque se encuentra la demanda del rector de que el Gobierno Vasco introduzca en sus Presupuestos de cara a 2026 un incremento récord de fondos. Si el proyecto de Cuentas que ahora se debate en el Parlamento contempla partidas por 426 millones de euros (339 de aportación ordinaria y 87 en complementos), Bengoetxea y su equipo calculan que se necesitarían más de 600 para evitar la «parálisis» de la universidad.

Pérez Iglesias no ha entrado al detalle de los números pero ha confesado que está dispuesto a volver a sentarse con el rector. Como lo ha hecho, ha asegurado, desde el pasado mes de febrero. Así que de esas palabras podría interpretarse con las aguas han vuelto a su cauce. Pero acto seguido, ha incluido un par de «matices» que invitan a pensar que no del todo. Por un lado, ha dejado claro que el proyecto de Cuentas para 2026 ya está en fase de negociación en el Parlamento vasco y, por lo tanto, sin que el Gobierno vasco tenga margen para modificarlo. No obstante, el Ejecutivo sí podría ampliar la partida para la UPV/EHU si así lo pacta vía enmiendas con cualquier partido. De momento, es verdad, ninguno de ellos ha puesto sobre la mesa esta opción.

Y el segundo matiz, tal vez con más carga de profundidad, ha hecho referencia a los fondos que ya recibe la institución académica y cómo se gestionan. «Estaré dispuesto a hablar de dinero para otro año (en relación a los Presupuestos de 2027), pero con esto no estoy diciendo nada más que esto, que estoy dispuesto a hablar de dinero. Pero hablar de dinero no quiere decir hablar sólo de que hace falta tanto, tanto, tanto y tanto, sino a lo mejor hace falta hablar de a qué se dedica lo que ya hay», ha deslizado Pérez Iglesias.