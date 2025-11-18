Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pérez Iglesias se dirige al rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, en presencia de la vicerrectora Estitxu Garai. J. Alemany

El consejero se abre a hablar con el rector «de dinero pero también de a qué lo dedica» la UPV/EHU

Pérez Iglesias no ha entrado al detalle de los números pero ha confesado que está dispuesto a volver a sentarse con el rector

Iñigo Fernández de Lucio y Koldo Domínguez

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Es difícil calibrar hasta qué punto se han reconducido las relaciones entre el Gobierno Vasco y la UPV/EHU después de los rifirrafes vividos la ... semana pasada en torno a la financiación de la institución educativa vasca. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha confirmado en la mañana de este martes que ya ha mantenido la anunciada reunión con el rector, Joxerramon Bengoetxea, para tratar de limar asperezas y analizar si los fondos que recibe por parte de los Presupuestos del Ejecutivo es suficiente. «No sé si cabe hablar de reconducir algo que no sé si está desconducido», ha bromeado el consejero. «Nos reunimos, hablamos, nos explicamos y quedamos en seguir hablando», ha resumido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

