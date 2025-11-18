Derriban la cruz de Morkaiko de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito La Ertzaintza ha identificado en la misma cima del monte elgoibartarra a dos jóvenes y ha incautado de diverso material utilizado para la acción

Jabi Leon Martes, 18 de noviembre 2025, 10:10 | Actualizado 10:26h. Comenta Compartir

La enorme cruz de cemento que la Dictadura franquista construyó al final de la Guerra Civil en la cumbre del monte Morkaiko de Elgoibar ha sido derribada esta pasada medianoche, apenas dos días antes de cumplirse el cincuentenario de la muerte del dictador Francisco Franco. La acción ha sido materializada por un grupo de jóvenes y dos de ellos han sido identificados por agentes de la Ertzaintza en el mismo lugar de los hechos, junto a diferentes materiales utilizados para la acción.

Con una base cuadrada de 4 x 4 metros y 8 metros de altura (2,7 metros corresponden a la base sobre la que se asienta y los 5,3 restantes a la cruz propiamente dicha), la cruz derribada esta pasada noche se erigió en memoria del alférez Carlos de Borbón y Orleáns, un tío del Rey emérito de España, Juan Carlos I, que perdió la vida en la posición de Morkaiko; estratégica y muy disputada durante la primera fase de la contienda bélica. Carlos de Borbón y Orleáns, hermano mayor de María de Borbón y Orleáns (la esposa de Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos), murió el 27 de septiembre de 1936 cuando formaba parte de las tropas de los requetés navarros que intentaban avanzar por Gipuzkoa.

Según testimonios de la época, el entonces joven príncipe fue abatido en un ataque de los republicanos, concretamente, en un momento en el que Carlos de Borbón estaba con la cabeza al descubierto tras haber cedido su casco a uno de sus hombres, que había perdido el suyo: «Minutos después de ceder su casco, una bala le atravesó la frente y cayó fulminado al suelo».

La muerte del Borbón en Morkaiko tuvo un amplio eco en periódicos como el ABC, que en su edición del 6 de octubre de 1936 anunció el suceso con una fotografía que ocupaba toda su portada y bajo la que se podía leer el siguiente texto: «El príncipe que murió por España. Interesante fotografía del príncipe D. Carlos de Borbón y Orleáns, en traje de campaña, obtenida pocos días antes de hallar la gloriosa muerte luchando por la Patria, como alférez del grupo de Ingenieros de Pamplona, en las avanzadas navarras del frente de Guipúzcoa».

Sea como fuere, la cruz erigida en su memoria fue derribada unos diez minutos antes de la pasada medianoche por un grupo de jóvenes que acudieron a la cima del emblemático monte elgoibartarra (533 metros) con diverso material para perpetrar su acción.

Para llevar a cabo el derribo los congregados en la cumbre de Morkaiko utilizaron al menos dos rotaflex, una escalera y varios focos de gran potencia, por lo que su acción no pasó desapercibida. No en vano, la cima de Morkaiko está libre de vegetación, por lo que tanto la luz de los focos como el ruido de las rotaflex se pudieron percibir desde numerosos puntos de Elgoibar. Además, este periódico ha podido saber que los jóvenes participantes en la acción celebraron con gritos de alegría el momento en el que la cruz cayó al suelo.

Los autores del derribo redondearon su acción pintando diferentes frases en la base del monumento caído; taldes como 'Duintasuna mendi tontorretan' (Dignidad en las cimas) o 'Xake mate Borbón'.

El Ayuntamiento de Elgoibar se pronunciará en torno a los hechos acontecidos «a lo largo de la mañana».