Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

Política: Mazón firma su renuncia al cargo pero seguirá como diputado y presidente del PP valenciano

Dimisión de Mazón: Vilaplana: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Economía: Sánchez se reúne con Sapa en La Moncloa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU

Euskadi: Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Política: García Ortiz niega que revelara secretos entre reproches cruzados de sus fiscales

Goazen Reala! «La Real necesitaba una victoria grande, y fue contra el Athletic»

Energía: La 'supertubería' del hidrógeno verde atravesará Gipuzkoa por el Alto Deba

Tráfico: Vandalizan el nuevo radar del alto de Miracruz

Libros: Con Gonzalo Celorio el Cervantes regresa a Latinoamérica

Sucesos: La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  8. 8

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  9. 9

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  10. 10 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga

