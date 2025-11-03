Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
DV
Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:10
Política: Mazón firma su renuncia al cargo pero seguirá como diputado y presidente del PP valenciano
Dimisión de Mazón: Vilaplana: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
Economía: Sánchez se reúne con Sapa en La Moncloa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
Euskadi: Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas
Política: García Ortiz niega que revelara secretos entre reproches cruzados de sus fiscales
Goazen Reala! «La Real necesitaba una victoria grande, y fue contra el Athletic»
Energía: La 'supertubería' del hidrógeno verde atravesará Gipuzkoa por el Alto Deba
Tráfico: Vandalizan el nuevo radar del alto de Miracruz
Libros: Con Gonzalo Celorio el Cervantes regresa a Latinoamérica
Sucesos: La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas