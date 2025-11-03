Enagás presenta la 'supertubería' de hidrógeno verde, el futuro de la energía limpia de Euskadi que atravesará Gipuzkoa

Enagás, gestora de la red de gasoductos, ha presentado este lunes en el Puerto de Bilbao el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la ... Red Troncal de Hidrógeno en Euskadi, un hito clave destinado a impulsar la Estrategia Vasca del Hidrógeno y el desarrollo económico sostenible del País Vasco, donde Gipuzkoa tendrá un papel importante en su conexión por siete municipios del Alto Deba y también en una segunda fase, gracias al gasoducto de Irun. El acto ha contado con la presencia del lehendakari Imanol Pradales; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; el consejero de Industria, Mikel Jauregi, y el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, así como numerosos representantes del ámbito económico y político de Euskadi.​

El proyecto de la Red Troncal de Hidrógeno en Euskadi es una iniciativa pionera que consiste en construir una infraestructura de 163 kilómetros de tuberías para transportar hidrógeno verde y conectar los principales polos industriales del País Vasco con los centros de producción de este combustible limpio. Esta red permitirá sustituir el gas natural tradicional por hidrógeno producido a partir de energías renovables, lo que ayuda a reducir emisiones y fomentar la competitividad de las empresas.

La importancia del proyecto radica en que posiciona a Euskadi como referente europeo en la transición energética, impulsa la innovación industrial, genera nuevos empleos y contribuye a la autonomía energética y estratégica de la región, además de preparar a su economía para el mercado global del hidrógeno verde.

Elgeta, la conexión guipuzcoana

La conexión de esta 'autopista' verde por Gipuzkoa se producirá en el Alto Deba, entrando por Elgeta, y transcurrirá después por los términos municipales de Bergara, Oñati, Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza y Leintz-Gatzaga para conectar después con Álava en su futuro recorrido hacia Europa a través de Aragón y Cataluña rumbo a Europa en el denominado H2Med. Una primera fase que está prevista culminar para 2030. En una potencial extensión de futuro, el proyecto atravesará Gipuzkoa por su franja norte y conectará con el gasoducto de Irun, clave en la conexión con Francia hacia el corazón de Europa. Este futuro tramo de hidrógeno por Irun sería una continuación del eje de la Cornisa Cantábrica y del Eje del Valle del Ebro (que pasan por Bizkaia y Araba). Se baraja el año 2040 para esta segunda fase.

La búsqueda de fuentes de energías renovables limpias alternativas al gas, para recortar la dependencia de países como Rusia, sitúa al hidrógeno verde como vector de futuro junto a otras renovables. Esta fuente de energía es una de las apuestas de Euskadi y el Gobierno Vasco para avanzar en la descarbonización de la industria vasca.

Durante su intervención, el lehendakari ha recalcado la importancia de «descarbonizar lo más rápidamente posible el modelo económico y de desarrollo vasco sin perder competitividad», subrayando que está en juego «el empleo, la cohesión social, el progreso tecnológico, el equilibrio ambiental y nuestra autonomía estratégica». El ejecutivo vasco apuesta de forma decidida por situar a Euskadi en la vanguardia de la transición energética, destacando el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno como una de sus grandes prioridades.​

La cifra 163 kilómetros de 'autopista' verde supone este proyecto de Enagás en Euskadi.

El proyecto contempla la construcción de una red de aproximadamente 163 kilómetros de ductos que enlazará los principales polos industriales de Euskadi con los futuros centros de producción de hidrógeno. Esta infraestructura aprovechará las sinergias de la red actual y se complementará con futuras conexiones como la del Valle de Ayala o el ducto Bergara–Irun, consolidando la apuesta vasca por el hidrógeno renovable.​

La Red Troncal vasca está dividida en dos tramos: Reocín–Arrigorriaga, con unos 38 km en Euskadi, y Arrigorriaga–Haro, que suma alrededor de 125 km adicionales dentro de la comunidad. Se prevé que la red convierta a Euskadi en nodo neurálgico del mercado del hidrógeno en el eje de la Cornisa Cantábrica, especialmente en el entorno de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, donde confluirán tanto proyectos de producción como de consumo.​

Charlas informativas

El PCPP desplegará puntos de información en 50 municipios vascos -30 de Bizkaia, 7 de Gipuzkoa y 13 de Araba- buscando la máxima implicación municipal, ciudadana y empresarial en el desarrollo de la infraestructura. Las jornadas participativas abiertas previstas en los municipios reforzarán el proceso, facilitando el traslado de información al público y fomentando la participación temprana de todos los agentes implicados.​ En el caso de Gipuzkoa, serán el 2 de diciembre en Bergara, el día 3 en Oñati y Arrasate y el 4 en Aretxabaleta.

La cifra 81.000 empleos en toda España prevé generar Enagás durante la construcción de este proyecto.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, por su parte, ha destacado que «en Euskadi seguimos apostando por nuevas infraestructuras energéticas y la descarbonización inteligente», lo que permitirá sustituir el gas por el hidrógeno verde tanto en la industria como en la generación eléctrica, logrando así una mayor competitividad para el tejido productivo vasco.​

Por su parte, Arturo Gonzalo, consejero delegado de Enagás, ha reivindicado el papel de Euskadi como «hub energético e industrial clave en Europa», señalando que este protagonismo se verá reforzado por el papel crucial de la comunidad en la Red Troncal de Hidrógeno. El hidrógeno verde traerá consigo un impacto económico y social de gran calado para Euskadi, que aspira a atraer inversiones y retener talento en sectores punteros.

Objetivo Euskadi aspira a alcanzar para 2030 una producción de 100.000 toneladas de hidrógeno verde

Uno de los objetivos de la Estrategia Vasca del Hidrógeno es alcanzar para 2030 una producción de 100.000 toneladas de hidrógeno verde y disponer de hasta 300 MW de electrólisis al año, metas que este proyecto facilitará enormemente. El impulso al hidrógeno refuerza la posición vasca en las listas de Proyectos de Interés Común europeos y sitúa a la comunidad en una posición preferente para atraer fondos y proyectos internacionales.​

El Plan de Participación Pública forma parte de un compromiso de transparencia y diálogo; se extenderá hasta el 19 de diciembre, recogiendo propuestas de administraciones, empresas, colectivos sociales y cualquier ciudadano interesado en contribuir al diseño de la red. El despliegue nacional de la Red Troncal española supondrá la creación de más de 32.000 millones de euros de PIB y cerca de 81.000 empleos durante el proceso de construcción, consolidando al hidrógeno como un motor de la economía verde tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado.​

El proceso culminará, tras dieciocho meses de participación, con la elaboración de un informe final que recogerá las aportaciones sociales, ambientales e industriales, garantizando así la integración del proyecto en la economía y el territorio vasco de manera sostenible y consensuada.​