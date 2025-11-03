Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El CEO de Enagás, Arturo González; el lehendakari, Imanol Pradales, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, este lunes en el acto Institucional de Inicio del Plan de Participación Pública en Euskadi de la Red Troncal de infraestructuras de hidrógeno. Luis Tejido

Enagás presenta la 'supertubería' de hidrógeno verde, el futuro de la energía limpia de Euskadi que atravesará Gipuzkoa

La infraestructura de 163 kilómetros de tuberías de este combustible y que estará lista para 2030 cruzará desde Elgeta hasta Leintz-Gatzaga

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Enagás, gestora de la red de gasoductos, ha presentado este lunes en el Puerto de Bilbao el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la ... Red Troncal de Hidrógeno en Euskadi, un hito clave destinado a impulsar la Estrategia Vasca del Hidrógeno y el desarrollo económico sostenible del País Vasco, donde Gipuzkoa tendrá un papel importante en su conexión por siete municipios del Alto Deba y también en una segunda fase, gracias al gasoducto de Irun. El acto ha contado con la presencia del lehendakari Imanol Pradales; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; el consejero de Industria, Mikel Jauregi, y el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, así como numerosos representantes del ámbito económico y político de Euskadi.​

