Maribel Vilaplana llega al juzgado este lunes a primera hora.

Maribel Vilaplana llega al juzgado este lunes a primera hora. I. Arlandis

Vilaplana sobre Mazón: «¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada»

La periodista se muestra dispuesta a buscar el pago del parking en su banco y aclara que Mazón «no estaba incomunicado porque atendía al teléfono: Escribía y llamaba»

Álex Serrano López y A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:57

Comenta

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, afronta desde primera hora de ... este lunes uno de los episodios personales más duros de los últimos años. Su comparecencia ante la jueza puede suponer un punto de inflexión en el relato que ha defendido hasta ahora el máximo dirigente del Gobierno valenciano. Algunas circunstancias, no obstante, contribuyen a restarle protagonismo. Sin duda, la comparecencia de Mazón anunciando su dimisión ha rebajado la intensidad, al menos política, sobre la informadora.

