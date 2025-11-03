Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El radar del Alto de Miracruz, cubierto de pintura este lunes. Estrada

Vandalizan el nuevo radar del alto de Miracruz

La caja ha aparecido cubierta por pintura, lo que ha inutilizado temporalmente el dispositivo

DV

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:33

Comenta

El nuevo radar colocado en la avenida Alcalde Jose Elosegui a la altura del alto de Miracruz (frente a Arzak) ha aparecido cubierto de pintura ... este lunes, por lo que el dispositivo ha quedado inutilizado temporalmente. Se trata de uno de los tres aparatos con tecnología renovada que ha instalado el Ayuntamiento de San Sebastián en las últimas semanas y que multan cuando se excede la velocidad máxima permitida de 30 km/h. Los otros dos están colocados en la Avenida de Navarra y junto a Onkologikoa.

