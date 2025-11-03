Vandalizan el nuevo radar del alto de Miracruz

El nuevo radar colocado en la avenida Alcalde Jose Elosegui a la altura del alto de Miracruz (frente a Arzak) ha aparecido cubierto de pintura ... este lunes, por lo que el dispositivo ha quedado inutilizado temporalmente. Se trata de uno de los tres aparatos con tecnología renovada que ha instalado el Ayuntamiento de San Sebastián en las últimas semanas y que multan cuando se excede la velocidad máxima permitida de 30 km/h. Los otros dos están colocados en la Avenida de Navarra y junto a Onkologikoa.

Su instalación no ha pasado desapercibida para los conductores, por su capacidad más que probada de multar. De hecho, circulan por las redes sociales vídeos del radar del alto de Miracruz saltando cada pocos segundos al paso, prácticamente, de cada coche que sube o baja ese vial.

La capital guipuzcoana es desde 2021 una «Ciudad 30», por lo que en la mayoría de sus calles la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. Solo algunas vías de entrada o ejes principales permiten circular a 40 o 50 km/h, especialmente en zonas con prioridad para el transporte público. Actualmente, los radares se distribuyen por toda la ciudad. La zona de Gros-Ategorrieta concentra varios: uno en la Avenida del Alcalde José Elosegui y los citados de la Avenida de Navarra (a la altura del campo de fútbol del colegio Jesuitak) y del Alto de Miracruz, frente al restaurante Arzak. Hay dos en la zona de Intxaurrondo, uno en la calle Fernando Sasiain, dirección cocheras de Dbus en Marrutxipi, y otro en la calle Sibilia, dirección Garbera. En Amara, los conductores deben tener precaución en el Paseo de Zorroaga, mientras que en Riberas de Loiola se sitúa otro en el Paseo de Riberas de Loiola.

El Antiguo cuenta con un radar en la Avenida de Tolosa y en la zona Centro hay otro en el Paseo Federico García Lorca, en dirección Amara, Riberas y salida de la ciudad, además del situado en el paseo de Bizkaia. A estos se suman los ubicados en el Paseo de Otxoki, en la parte alta de Intxaurrondo, y el mencionado del Paseo del Doctor Begiristain, frente a Onkologikoa.