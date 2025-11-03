La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas

L. Ochoa Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:58 | Actualizado 17:08h. Comenta Compartir

La señal de un móvil robado ha llevado a la detención en Donostia de dos hombres que traficaban con droga. Tras percatarse de la presencia policial, los arrestados trataron de huir sin éxito cuando portaban una mochila con 1 kilo de hachís, envoltorios de cocaína, útiles para el pesaje de droga y 700 euros en metálico.

Según ha informado la Guardia Municipal, los hechos han ocurrido en la madrugada de este lunes en un asentamiento situado junto al antiguo Instituto de Formación Profesional de Martutene, ubicado en el camino de Barkaiztegi.

Según se recoge en el atestado policial, un particular alertó a la Guardia Municipal de que un teléfono móvil que le habían robado daba señal en las inmediaciones de dicho lugar. Siguiendo las indicaciones que el ciudadano les iba dando, a través de la señal de geoposicionamiento del teléfono sustraído, los agentes llegaron hasta una zona boscosa situada en un lateral del mencionado instituto.

En el lugar localizaron a varias personas asentadas. Mientras realizaban las correspondientes comprobaciones, los agentes se percataron de que dos varones salían corriendo de entre la maleza con clara intención de escaparse de la presencia policial.

Tras iniciarse una breve persecución, los agentes consiguieron darles alcance en el interior de una pequeña gruta cercana y revisaron el contenido de una bolsa que portaba uno de ellos. En su interior hallaron varios trozos de hachís con un peso total superior a un kilogramo, varios envoltorios con cocaína, y diversos útiles para el pesaje y envoltorio de dichas sustancias,

Además, entre sus pertenencias se encontraron más de 700 euros en metálico, así como un teléfono móvil que posteriormente se pudo comprobar que estaba sustraído.

Ambos varones se encuentran detenidas en la Comisaría de la Guardia Municipal y serán puestas a disposición judicial en las próximas horas.