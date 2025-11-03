Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Álava sanciona al udaleku de Bernedo. La Diputación ha incoado un expediente administrativo a la asociación Sarrea que, entre otras cosas, instaba a los menores ... a desnudarse a la hora de utilizar duchas mixtas en un campamento, donde algunos monitores andaban desnudos. Todo esto se hizo sin que las familias tuviesen conocimiento sobre este tipo de prácticas y que ahora se ha materializado en una veintena de denuncias, entre las que la Ertzaintza incluso investiga agresiones sexuales. La institución foral ha procedido a castigar al colectivo por dos «faltas graves» porque jamás se había comunicado oficialmente la celebración de estas actividades pese a que llevaba décadas celebrándose y porque, incluso después de que este periódico publicase estos hechos, Sarrea se ha negado a aportar información al respecto.

Así lo ha comunicado este lunes el diputado general alavés, Ramiro González, en las Juntas Generales de Álava. Ahora queda por ver qué tipo de sanciones se les va a imponer, pues este expediente tiene que superar todo un proceso en el que la organización incluso podrá presentar sus alegaciones. Pero como ya publicó este periódico todo puede desembocar, aunque el máximo dirigente foral no lo ha querido trasladar así, , en que no se puedan celebrar estas actividades a partir del próximo verano y «sin fecha», es decir, clausurarlo de forma definitiva

González ha respaldado este lunes punto por punto lo que ya había defendido la titular foral de Cultura, Ana del Val, hace tres semanas. Ha insistido en que la administración desconoció hasta el 15 de septiembre la «existencia» de esta actividad y que, además, lo conocieron tras la denuncia de una madre en el Instituto Foral de la Juventud (IFJ), que evidenciaba una situación que ha sido traumática para su hija. En un primer momento se le aconsejó que comunicase con los organizadores de la actividad y días después, cuando el asunto trascendió en la Prensa, ya se le explicó que lo conveniente era que elevase su denuncia a la Ertzaintza.

En cualquier caso, esta resolución llega después de que numerosas voces hayan cuestionado la pasividad de las instituciones ante lo que ha estado sucediendo en Bernedo desde hace años. Unas críticas en las que ha abundado el grupo juntero del PP, que había pedido la comparecencia de este lunes, y ha asegurado que la «responsabilidad» en estos casos corresponde a la Diputación por ser el territorio donde se venía celebrando esta polémica actividad.

Primeras informaciones

El máximo dirigente foral ha reiterado en comisión que, en base a la legislación, Sarrea tendría que haber comunicado con al menos 30 días de antelación la celebración de esta actividad con menores y que no lo han hecho ni este ni los años anteriores. Y es que no fue hasta que las denuncias saltaron hasta que este periódico publicó las primeras informaciones cuando se pusieron en contacto con el resto de las diputaciones para conocer si habían registrado incidencias sobre este campamento.

Y así era. Porque el asunto había recaído en mayo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, medio año después de que una educadora de un centro de menores tutelados de Gipuzkoa presentase la primera denuncia en una comisaría de Zarautz. Pero no fue hasta que este periódico publicó las primeras informaciones al respecto cuando se le dio velocidad al asunto y, por eso, fue posible que el pasado verano se celebrase esta actividad en Bernedo.

Si bien Ramiro González no ha querido entrar a valorar su tramitación judicial, sí que ha insistido en que lo que sucedió en Bernedo fue «inadmisible» y «constitutivo de delitos», por lo que -a su parecer- «no tenían que haberse celebrado» y ha evidenciado que hay que «mejorar la coordinación de las instituciones». No sólo eso. También toca desarrollar la Ley de Juventud de Euskadi, de 2022, para reforzar el control sobre estas actividades. Y es que, de momento, la supervisión de las colonias se rige en base a un decreto que tiene 40 años, de 1985.

«¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación?», se ha cuestionado González. Entre los cambios previstos se incluye que las principales administraciones vascas se reunirán cada 15 días para atender todas las incidencias que depare el sistema de ocio infantil. Y no hay tiempo que perder en esta materia, pues cada vez está más cerca la Navidad, cuando este tipo de encuentros volverán a repetirse.

El diputado general ha asegurado que el 2 de octubre se trasladó a la Fiscalía de Menores toda las denuncias que había recibido la Diputación y la información de la que se disponía sobre la celebración de esta actividad por «si hubiese hechos constitutivos de delitos».