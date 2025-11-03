Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

La Diputación inicia un expediente a los organizadores, que aún no han aportado la información que se les ha requerido

Ander Carazo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

Álava sanciona al udaleku de Bernedo. La Diputación ha incoado un expediente administrativo a la asociación Sarrea que, entre otras cosas, instaba a los menores ... a desnudarse a la hora de utilizar duchas mixtas en un campamento, donde algunos monitores andaban desnudos. Todo esto se hizo sin que las familias tuviesen conocimiento sobre este tipo de prácticas y que ahora se ha materializado en una veintena de denuncias, entre las que la Ertzaintza incluso investiga agresiones sexuales. La institución foral ha procedido a castigar al colectivo por dos «faltas graves» porque jamás se había comunicado oficialmente la celebración de estas actividades pese a que llevaba décadas celebrándose y porque, incluso después de que este periódico publicase estos hechos, Sarrea se ha negado a aportar información al respecto.

