La Real Sociedad se llevó el derbi ante el Athletic a lo grande (3-2). Los de Sergio cuajaron un gran encuentro y un gol de Gorrotxategi acabó sentenciando el choque en el tiempo de descuento. Con esta victoria los txuri-urdin cogen aire y salen de los puestos de descenso, a la espera de continuar con la buena dinámica en los próximos partidos.

Por todo ello, en Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco han valorado la importancia del triunfo. «La Real Sociedad necesitaba una victoria grande, y fue contra el Athletic», señalan Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González, al tiempo que añaden que «tiene que servir para dar el impulso definitivo hacia una posición más acorde a su potencial».

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.