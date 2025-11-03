Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Sánchez, flanqueado por Ibon Aperribay y Jokin Aperribay, en el encuentro que han tenido este lunes en La Moncloa. EFE

Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU

El presidente del Gobierno aborda con los hermanos Aperribay sus proyectos en Europa y Estados Unidos, para consolidar la industria española en el ámbito de la tecnología y la defensa

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:55

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes en La Moncloa con el consejero delegado de la empresa guipuzcoana Sapa, Jokin Aperribay, ... y con el director de Estrategia, Ibon Aperribay, para abordar los planes de expansión de la compañía vasca en España, Europa y Estados Unidos. Un encuentro entre Sánchez y la firma andoaindarra que busca reforzar el papel estratégico de la industria española de la tecnología y la defensa.

