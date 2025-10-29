Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:56

Tráfico: Muere una donostiarra de 41 años en un accidente en Olite

Sucesos: Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia

Seguridad: San Sebastián «muestra interés» en acceder a las bases de datos de Justicia para luchar contra la multirreincidencia

Donostia: Jon Insausti: «Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro. Donostia para los donostiarras»

Aniversario de la dana de Valencia: Las víctimas de la dana piden «verdad y justicia» entre gritos de «asesino» contra Mazón

San Sebastián: La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Gipuzkoa: Goizane Álvarez, sobre los cambios en el Multikirola: «Quienes toman las decisiones somos los que ostentamos el rol político»

Suceso: Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao

Mundo: El ejército israelí vuelve a atacar Gaza para destruir un arsenal tras reanudar el alto el fuego

Cultura: Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre

  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

