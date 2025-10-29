Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este miércoles

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:56

Tráfico: Muere una donostiarra de 41 años en un accidente en Olite

Sucesos: Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia

Seguridad: San Sebastián «muestra interés» en acceder a las bases de datos de Justicia para luchar contra la multirreincidencia

Donostia: Jon Insausti: «Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro. Donostia para los donostiarras»

Aniversario de la dana de Valencia: Las víctimas de la dana piden «verdad y justicia» entre gritos de «asesino» contra Mazón

San Sebastián: La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Gipuzkoa: Goizane Álvarez, sobre los cambios en el Multikirola: «Quienes toman las decisiones somos los que ostentamos el rol político»

Suceso: Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao

Mundo: El ejército israelí vuelve a atacar Gaza para destruir un arsenal tras reanudar el alto el fuego

Cultura: Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre