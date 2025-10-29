Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite El turismo que conducía se ha salido de la vía y tras saltarse la mediana ha chocado frontalmente contra un camión

Lara Ochoa San Sebastián Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:46 | Actualizado 14:23h.

Una donostiarra de 41 años ha fallecido esta mañana en un accidente ocurrido en la A-15 en Olite (Navarra). La mujer conducía un turismo y, por causas que se investigan, ha sufrido una salida de vía, ha cruzado la mediana invadiendo la calzada contraria y ha chocado frontalmente contra un camión.

Según ha informado la Guardia Civil de Navarra, el siniestro se ha producido a las 10.10 horas en la A-15 a la altura del término municipal de Olite, en el punto kilométrico 45,1. El turismo que conducía la donostiarra fallecida ha sufrido una salida de vía cuando circulaba por el carril izquierdo sentido Pamplona. El vehículo ha cruzado la mediana formada por vegetación y ha invadido el sentido contrario de la autopista. En ese momento, se ha producido la fatal colisión frontal contra un camión que circulaba dirección Tudela.

Como consecuencia del impacto, la conductora del turismo, una vecina de San Sebastián de 41 años, ha fallecido. Por su parte, el camionero ha resultado herido leve y ha sido atendido en el lugar del accidente por los servicios médicos.

Tras recibir el aviso, al lugar del accidente se han trasladado bomberos del parque de Tafalla, dos ambulancias de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de zona y un helicóptero medicalizado. También han colaborado en el lugar patrullas de Policía Foral y un vehículo de la Policia Nacional.

Mientras se realizaban las labores de atención y de retirada de los vehículos por parte de los servicios movilizados, la circulación se ha visto afectada en ese punto. Un carril, el izquierdo, ha permanecido cortado y se ha habilitado el paso por el lado derecho de la calzada. En esta circunstancias se ha producido una segunda colisión por alcance entre dos turismos, cuyos ocupantes no han requerido evacuación ni atención médica.

Tercera víctima mortal fuera de la CAV

La donostiarra fallecida es la víctima número 36 en lo que va de año en las carreteras de Navarra y la tercera guipuzcoana que muere en un accidente de tráfico fuera de la red viaria vasca. Las dos víctimas anteriores eran ciclistas. El primero de ellos, un vecino de Azpeitia, perdió la vida el pasado 20 de abril, cuando circulaba en grupo y junto a su hijo en Calpe (Alicante). Un coche invadió el carril contrario y atropelló al pelotón. Jagoba E, de 50 años y vecino del barrio de Urrestilla, se llevó la peor parte del impacto y falleció tras ser lanzado por encima del quitamiedos de la carretera, la N-332 en el Mascarat, a su paso por Calpe en dirección Altea.

El pasado mes de septiembre, la arrasatearra afincada en Vitoria Idoia Herrarte Arana, de 58 años, perdió la vida en un accidente de bicicleta en Ecuador que se produjo en circunstancias que no han trascendido.