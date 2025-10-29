Donostia «muestra interés» en acceder a las bases de datos de Justicia para luchar contra la multirreincidencia

Teniendo en cuenta que Gipuzkoa es el territorio vasco con mayor número de detenidos reincidentes, Donostia ha dado un paso al frente para poder combatir ... la delincuencia reiterada y ha «mostrado interés» en acceder a las bases de datos de Justicia y así hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia con más garantías.

Así lo ha desvelado este miércoles en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, después de que la portavoz del PNV en la Cámara baja, Maribel Vaquero, haya reclamado más recursos que ayuden a reducir la multirrecidencia delictiva. Y es que el partido jeltzale ha vuelto a abrir el debate para buscar soluciones que ayuden a atajar la multirreincidencia, unas de las mayores preocupaciones entre la ciudadanía vasca en materia de Seguridad, según los últimos sondeos. Solo en nuestro territorio, 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo hasta agosto.

En su respuesta a Vaquero, Sánchez, que se ha comprometido con el PNV a reforzar el sistema para combatir la multirreincidencia, ha recordado que el pasado mes de julio se aprobó un Real Decreto para que las policías locales de grandes ciudades puedan acceder a los registros de Justicia. ¿El objetivo? Que los policías locales, responsables de la mayoría de las detenciones por hurto, puedan tener a su disposición toda la información sobre medidas cautelares, requisitorias y penas impuestas a estos delincuentes por parte de los órganos judiciales competentes.

«Hasta ahora, la policía local no tenía acceso a este sistema, por lo que no podía saber si la persona detenida tenía ya antecedentes por ese mismo delito ni la cuantía que había sustraído», explicaron en su momento desde el Ministerio de Justicia. Ahora, sin embargo, Donostia podría tener acceso a esta base de datos tras «mostrar su interés», lo que permitiría a los agentes locales de la capital guipuzcoana a «derivar a la persona detenida inmediatamente al juzgado indicado, agilizando por lo tanto su procesamiento y una eventual condena».

Desde Justicia se congratulan de que esta medida, que ya se aplica en Barcelona, tendrá un efecto «disuasorio» sobre los delincuentes habituales «al ver cómo la aplicación de penas de prisión por multirreincidencia es mucho más rápida que hasta ahora». «No solo se permitirá acelerar la tramitación de casos, sino que contribuirá a reducir la sensación de inseguridad en comercios, transporte público y zonas turísticas», defendieron desde el Ministerio tras la aprobación del decreto.

A este respecto, Sánchez ha subrayado que ya se han endurecido las penas por multireincidencia en caso de hurtos leves y que, para asegurar su implementación, se ha reformado el sistema de registro que permite a los jueces conocer «rápidamente» la cuantía del importe sustraído. «En el mes de julio aprobamos el Real Decreto para que la policía local de grandes ciudades pudiera también solicitar el acceso a este sistema de registro; Barcelona, como gran ciudad, ya lo aplica y, en Euskadi, Donostia ha mostrado interés en también sumarse a ello», ha asegurado el presidente del Gobierno.

Vaquero, por su parte, ha advertido de que la multirreincidencia «genera sensación de impunidad» y de que «el trabajo policial no sirve». «La seguridad inquieta en nuestras calles y, si algo preocupa, debemos encontrar la manera de solucionarlo», ha denunciado la portavoz jeltzale, que ha lamentado las «limitaciones por no poder accederse al contenido íntegro de las sentencias en el Sistema de Registros de la Justicia a efectos de la aplicación de la multirrecidencia».