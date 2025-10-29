Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la Guardia Municipal detienen a varias personas en el Centro de Donostia, en una imagen de archivo el año pasado. Lobo Altuna

Donostia «muestra interés» en acceder a las bases de datos de Justicia para luchar contra la multirreincidencia

Desde el pasado mes de julio, las policías locales de grandes ciudades pueden acceder a este registro, y la capital guipuzcoana ha mostrado interés en sumarse a ello, según ha desvelado Sánchez en el Congreso

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:55

Teniendo en cuenta que Gipuzkoa es el territorio vasco con mayor número de detenidos reincidentes, Donostia ha dado un paso al frente para poder combatir ... la delincuencia reiterada y ha «mostrado interés» en acceder a las bases de datos de Justicia y así hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia con más garantías.

