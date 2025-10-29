Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Familiares de las víctimas de la dana gritan contra Mazón en el funeral de Estado. EP

Las víctimas de la dana piden «verdad y justicia» entre gritos de «asesino» contra Mazón

El presidente de la Generalitat se ausenta del encuentro de los Reyes y Pedro Sánchez con las familias, que en el funeral de Estado de Valencia vuelven a exigir su dimisión

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:05

Valencia, y con ella toda España, han llorado este miércoles a las víctimas de la dana un año después de la tragedia en un funeral ... de Estado presidido por los Reyes. El recuerdo solemne a los 237 fallecidos, cuyos nombres se escucharon en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se ha mezclado con los gritos de las familias contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que han llamado «asesino y cobarde», y con la exigencia de responsabilidades para que prevalezcan «la verdad y la justicia».

