La consejera García Chueca y responsables de ETS, esta mañana en la plaza Xabier Zubiri.

La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre esta tarde tras las obras del Topo

El espacio frente al hotel Londres, que acogerá uno de los accesos a la futura estación Centro-La Concha, ha sido reurbanizado «dando prioridad al peatón»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:37

La plaza Xabier Zubiri del centro de Donostia, frente al hotel Londres, se abrirá esta tarde para los peatones después de varios años cerrada por ... los obras de la variante soterrada del Topo en Donostia. Euskal Trenbide Sarea (ETS), empresa pública dependiente del Departamento vasco de Movilidad Sostenible que se encarga de la construcción de esta infraestructura, ha anunciado este miércoles que esta misma tarde la ciudadanía podrá acceder a la nueva plaza Xabier Zubiri que, junto con la contigua calle Easo, ha sido la 'zona cero' de las obras de la variante ferroviaria del Topo en cuanto a afecciones se refiere. El nuevo espacio, que acogerá una de las bocas de acceso a la nueva estación soterrada de Centro-La Concha, «prioriza el flujo peatonal frente al tráfico rodado».

