La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre esta tarde tras las obras del Topo

La plaza Xabier Zubiri del centro de Donostia, frente al hotel Londres, se abrirá esta tarde para los peatones después de varios años cerrada por ... los obras de la variante soterrada del Topo en Donostia. Euskal Trenbide Sarea (ETS), empresa pública dependiente del Departamento vasco de Movilidad Sostenible que se encarga de la construcción de esta infraestructura, ha anunciado este miércoles que esta misma tarde la ciudadanía podrá acceder a la nueva plaza Xabier Zubiri que, junto con la contigua calle Easo, ha sido la 'zona cero' de las obras de la variante ferroviaria del Topo en cuanto a afecciones se refiere. El nuevo espacio, que acogerá una de las bocas de acceso a la nueva estación soterrada de Centro-La Concha, «prioriza el flujo peatonal frente al tráfico rodado».

La plaza Xabier Zubiri, con una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados, dedicará 150 de ellos a zona ajardinada. El pavimento principal es una baldosa de granito. La nueva ordenación de esta zona de esparcimiento parte del cambio de trazado de la calzada de la calle Zubieta para ampliar el espacio de la plaza.

La plaza dispone de tres accesos principales, mediante un paso de cebra hacia la Avenida, otro paso de peatones hacia la plaza Zaragoza y un último acceso hacia las calles Easo y San Marcial, mediante un paso elevado de coexistencia, amplio y seguro. La boca de acceso al Topo quedará protegida, al igual que el ascensor de la calle Easo, hasta que se remate de manera definitiva.

Esta apertura se suma a las llevadas a cabo el pasado verano, primero en Easo y más tarde en San Bartolomé. A estas actuaciones se añadió el aglomerado de varias arterias adyacentes, lo que sumó una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados. Estas intervenciones se desarrollaron en dos tramos de la calle San Martín: entre Urbieta y Easo, y entre Getaria y Fuenterrabia, según informa ETS.

Las importantes afecciones que han tenido las obras de la pasante ferroviaria del Topo en Donostia se van mitigando de manera progresiva. Los 12.332 metros cuadrados de ocupación del tramo Lugaritz-Miraconcha ya están liberados. De los 19.952 metros cuadrados de ocupación del suelo del tramo Miraconcha-Easo, por su parte, se han liberado 3.720, la mayoría en el centro de la ciudad, mientras que la mayor parte aún ocupada corresponde a los emboquilles de Pío Baroja y Morlans.

«Será un alivio»

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, que esta mañana ha estado en Xabier Zubiri junto a representantes de ETS, ha subrayado que la apertura de esta nueva plaza «significará un auténtico alivio para las personas residentes, establecimientos comerciales y hosteleros de sus aledaños, que han padecido desde primera línea todas las fases de obra».

García Chueca ha puesto en valor la capacidad de regeneración urbanística que tienen las obras ferroviarias. «Por un lado permiten acercar un trasporte público sostenible, accesible y eficaz a más personas y, por otro, contribuyen a hacer una ciudad más amable al destinar más espacio a la ciudadanía y menos a los coches».

«La puesta en servicio de las tres nuevas estaciones soterradas de la variante del Topo a lo largo de 2026 va a suponer un antes y un después en la movilidad de San Sebastián y Gipuzkoa, y una oportunidad con la liberación de suelo que va a permitir crear nuevos espacios públicos y viviendas en puntos como la playa de vías de Amara».