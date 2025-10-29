Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti recibe la makila de alcalde de Donostia de manos de Eneko Goia.

Jon Insausti recibe la makila de alcalde de Donostia de manos de Eneko Goia. Morquecho
San Sebastián

Jon Insausti: «Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro. Donostia para los donostiarras»

El nuevo alcalde de Donostia se marca como prioridades la vivienda, seguridad y empleo de calidad, y pide la «ayuda» de todos los donostiarras, «ya que somos los que vamos a construir esta ciudad»

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:26

Comenta

«Harro eta umil hartzen dut alkate makila» (Tomo la makila de alcalde con orgullo y humildad). Así ha comenzado Jon Insausti su primer discurso ... como nuevo alcalde de San Sebastián, cargo que ostenta desde este martes al mediodía. «Orgulloso, porque ser alcalde de San Sebastián es un gran honor. Y lo hago con humildad, porque este cargo representa una gran responsabilidad. Dicen que somos la generación más preparada, nos han pasado el testigo y nos vamos a atrever con el reto. Vamos a intentar canalizar las preocupaciones de todos los donostiarras y soñar con un nuevo futuro«, ha indicado el nuevo regidor de la ciudad.

