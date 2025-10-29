Jon Insausti: «Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro. Donostia para los donostiarras»

«Harro eta umil hartzen dut alkate makila» (Tomo la makila de alcalde con orgullo y humildad). Así ha comenzado Jon Insausti su primer discurso ... como nuevo alcalde de San Sebastián, cargo que ostenta desde este martes al mediodía. «Orgulloso, porque ser alcalde de San Sebastián es un gran honor. Y lo hago con humildad, porque este cargo representa una gran responsabilidad. Dicen que somos la generación más preparada, nos han pasado el testigo y nos vamos a atrever con el reto. Vamos a intentar canalizar las preocupaciones de todos los donostiarras y soñar con un nuevo futuro«, ha indicado el nuevo regidor de la ciudad.

Insausti ha recogida la simbólica makila de mando de manos de su antecesor en el cargo, Eneko Goia, en un Pleno extraordinario que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. Insausti, de 36 años, natural de la Parte Vieja y actual vecino de Altza, dirigirá el equipo de gobierno municipal que forman PNV y PSE hasta las próximas elecciones municipales que se celebrarán en primavera de 2027.

Tras ser elegido como nuevo alcalde, Insausti se ha referido en un breve discurso a la visión que tiene del actual estado de la ciudad y a los retos a los que se va a enfrentar Donostia en el año y medio de mandato que tiene por delante como primer edil de la ciudad. Para ello ha solicitado la «ayuda» de todos los donostiarras, «ya que somos los donostiarras los que vamos a construir esta ciudad».

La de Insausti ha sido una presentación genérica, sin entrar en demasiados detalles, pero en la que sí ha querido mostrar por qué dirección van a ir las líneas maestras de su gestión municipal. «Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro, hacia las personas. La ciudad que quiero es de las personas creativas y creadoras, las que vencen a la rutina. Es el reto de nuestra generación y vamos a ponernos las pilas. La pregunta que me hago es: ¿qué podemos hacer juntos? Mi misión es unir fuerzas al servicio de Donostia«, ha señalado.

«Tengo muy claras mis prioridades», ha afirmado a continuación, «que son la vivienda, la seguridad, el empleo y la gestión del día a día». Sobre la mayor preocupación de los donostiarras, la falta de vivienda, ha planteado acelerar la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana y una modificación parcial del mismo para construir vivienda en Auditz Akular. «Propongo modificar la ordenanza de segregaciones y cambios de uso para habilitar más vivienda», ha indicado.

En cuanto a la seguridad en la ciudad, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha incluido en los presupuestos de 2026 la primera partida para la Comisaría conjunta de la Policía Municipal con la Ertzaintza en Egia. «Es nuestro modelo: Euskal Polizia. Estoy convencido de que seremos capaces de alcanzar un Pacto de Ciudad ante la prioridad de la seguridad», ha manifestado.

En relación a empleo «de calidad», ha definido, «vamos a ampliar el Parque Tecnológico de Miramon al norte, sur, este y oeste, hacia Illunbe, Galarreta, la ciudad sanitaria y EITB Miramon. Y culminaremos el mayor Parque industrial de Gipuzkoa en Eskusaitzeta«.

Por último, con el fin de «mejorar la calidad de vida de los donostiarras», ha señalado que su gobierno va a proponer que los recursos del impuesto turístico «reviertan en su totalidad en beneficio de las y los donostiarras». También ha defendido su intención de «incrementar la inversión en los barrios, en mantenimiento y limpieza; abrir nuevos espacios verdes y peatonales». Como exconcejal de Cultura ha indicado que «la cultura favorece las relaciones humanas, construye convivencia y comunidad. Donostia es Cultura y la Cultura va a seguir siendo capital en Donostia».

«Trabajar en 5 K»

Su primera intervención como alcalde no ha estado exenta de sus habituales citas, este martes dedicada al escritor japonés Haruki Murakami. Y ha dicho: «Sabéis que me gusta correr. Dice Murakami. 'Al correr día a día voy poniendo la cima más y más arriba. A medida que voy subiendo la cuesta me voy elevando a mi mismo'. Hemos tomado el relevo. Somos un equipo. Mi grupo: Olatz, Kerman, Nekane, Martin, Mariaje, Ana, Idoia. Las y los socios: Ane, Juantxo, Iñaki, Iñigo, Carlos. Y también: Juankarlos, Garbiñe, Jabi, Izar, Itziar, Markel, Sandra, Ricardo, Borja, Vanessa, Tomás, Víctor y Arantxa. Somos el equipo de la Corporación Municipal. Y quiero trabajar en 5 K», ha anunciado, para citar: «Komunitatea: Un equipo al servicio de la comunidad; Konpromezua: Con las personas y la ciudad; Kultura: Los que somos y nos ayuda a crecer; Kirola: Cuidar el cuerpo y la mente; y Kilometro 0: Donostia para las y los donostiarras».

En su primer discurso como alcalde, el regidor del PNV ha articulado un discurso de ciudad en el que también ha incluido comentarios más personales. Principalmente de agradecimiento hacia «mi ama, aita y Ander. Por estar siempre ahí y por enseñarme qué es ser un buen donostiarra». «La ama me ha dejado claro estos últimos días que sea agradecido, el aita que tenga en cuanta a los más jóvenes y mi hermano, que me rodee de buena gente'', ha recordado. Tampoco se ha olvidado de los centros educativos por los que ha pasado, Orixe, La Salle y EHU. «Y por supuesto, »gracias a mi cuadrilla y amigos, siempre me ponéis en mi sitio«.

Tampoco se ha olvidado de Eneko Goia, «maestro, ejemplo y amigo, al PNV, los concejales y en vuestra representación, a todos los donostiarras. Hoy vuestra confianza y fuerza está conmigo, en mi mente y mi corazón».

Afionado como es el nuevo alcalde a poner encima de la mesa pasajes de la historia donostiarra, Insausti ha finalizado su discurso recitando un bando municipal del año 1887: «Nai luke Aiuntamentu onek, oraindiño bezala, segi dezatela erri ontan oitura onak; nai luke denak, batzuek besteentzat, izan dezatela errespetua eta onginaia».

Y para acabar, «en corto», ha dicho: «Tope saiatuko naiz; kontatu nirekin; hauxe naiz ni; Donostiar guztion alkate berria, Jon alkatea. Bihotz-bihotzez eskerrik asko». Es decir, «me voy a esforzar a tope, contad conmigo, este soy yo, el nuevo alcalde de Donostia, el alcalde Jon. Muchas gracias de corazón».