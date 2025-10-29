Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goizane Álvarez, en la rueda de prensa de este miércoles durante la presentación de la gala del deporte guipuzcoano. DFG

Goizane Álvarez, sobre los cambios en el Multikirola: «Quienes toman las decisiones somos los que ostentamos el rol político»

Ante la polémica surgida por el comunicado de una parte del Consejo de Deporte Escolar, al que se adhirieron 46 centros de Gipuzkoa, la diputada defiende que «han sido las federaciones las que pidieron expresamente la adopción de las medidas adoptadas»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:27

La diputada de Deportes de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, ha querido zanjar este miércoles la polémica surgida tras el comunicado de esta semana en el que ... una parte de participantes del Consejo Territorial de Deporte Escolar transmitió su «indignación» por el proceder del departamento sobre unas modificaciones que han entrado en vigor este curso en el programa de Multikirola. Álvarez ha señalado que «la polémica se resolvió en el momento que firme la orden foral» y ha «recordado» que quienes toman las decisiones «somos los que ostentamos el rol político».

