Goizane Álvarez, sobre los cambios en el Multikirola: «Quienes toman las decisiones somos los que ostentamos el rol político»

La diputada de Deportes de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, ha querido zanjar este miércoles la polémica surgida tras el comunicado de esta semana en el que ... una parte de participantes del Consejo Territorial de Deporte Escolar transmitió su «indignación» por el proceder del departamento sobre unas modificaciones que han entrado en vigor este curso en el programa de Multikirola. Álvarez ha señalado que «la polémica se resolvió en el momento que firme la orden foral» y ha «recordado» que quienes toman las decisiones «somos los que ostentamos el rol político».

Las desavenencias surgen a raíz de tres modificaciones introducidas para la nueva temporada que afectan a la zonificación y al calendario en las categorías de benjamín (8-9 años) y alevín (10-11 años) y que, en el comunicado al que se adhirieron 46 centros escolares de Gipuzkoa, según ha señalado uno de sus portavoces Arkaitz Angiozar, criticaban que se habían aprobado a pesar de un informe negativo de los técnicos de la Diputación y que la mayoría de los integrantes del Consejo Territorial de Deportes, un órgano consultivo pero no vinculante, votara en contra: hubo seis votos en contra, tres abstenciones, uno en blanco y uno a favor, y el representante del ayuntamiento de Zumarraga votó en contra aunque posteriormente se mostró favorable indicando que su dirección política le pidió que modificara su voto.

Goizane Álvarez, en el marco de la presentación de la Kirol Gala que organiza el departamento de Deportes, ha defendido que «ante el último ataque del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (que elimina la obligatoriedad de participar en el Multikirola para estar inscrito en un club) a nuestro modelo de éxito tenemos que ser un poco más flexibles y ver de qué manera podemos proteger todavía más la participación de Multikirola para que los niños que quieran seguir haciéndolo sigan teniendo ese sistema que regula el crecimiento sostenido y el crecimiento progresivo».

Ha destacado que «es un modelo que además de todos los beneficios que tiene para la salud física, emocional y social de los niños, evidencia que somos únicos en el desarrollo y la generación de talento. De hecho», ha apuntado, «aportamos al País Vasco el 70% del talento emergente y tenemos doce podios del mundo y quince de Europa en catorce modalidades deportivas distintas».

Sobre la manera en la que se ha procedido a las modificaciones, «en el Consejo Territorial siempre que llevamos algún cambio que es favorable a los clubes y federaciones hay debate porque se activan resistencias. Tomamos las decisiones escuchando a los técnicos y es perfectamente comprensible que emitan opinión. Y escuchamos al Consejo Territorial, pero también a lo largo del año escuchamos a los clubes, a las federaciones y a las voces de la ponencia de las Juntas Generales».

Ha calificado, con cierto tono irónico, como «drama» lo sucedido las últimas horas para explicar que «del Consejo Territorial de Deporte Escolar solo el 47% ha firmado el documento. El 53% no lo ha hecho y las cinco federaciones que están representadas en el Consejo más una que pidió ser invitada a él, así como algunas federaciones que han pasado por la ponencia de las Juntas Generales, habían solicitado expresamente la adopción de las medidas adoptadas».

Cuota de 60 euros «homogénea» para el próximo curso

En cuanto a los cambios, ha transmitido que «las medidas que hemos adoptado son dos exclusivamente y van dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y a garantizar que todos los niños tengan los mismos derechos a homogeneizar el programa de Multikirola. Anunciamos que lo vamos a hacer también en la parte económica, con esa cuota de 60 euros que llegará de manera homogénea para el curso que viene, pero homogeneizar también es garantizar el mismo derecho a competir», y ha puesto el ejemplo del hockey hierba. «Con dos clubes en el territorio y teniendo derecho a nueve jornadas de competición, solo podían competir uno con otro de forma permanente», y con la nueva modificación pueden salir de Gipuzkoa al no estar garantizada su competición. «

Y de la otra modificación, que permite que haya competición de clubes en las categorías de benjamín y alevín en periodo no lectivo como Navidad, Semana Santa, verano y puentes en los que no se organicen encuentros de Multikirola, «no veíamos ninguna necesidad de seguir poniendo freno o impidiendo que pudieran competir en otras modalidades deportivas».

El informe de los técnicos resaltaba que estas modificaciones «se alejan del modelo de iniciación deportiva que evita la especialización temprana y no orientada exclusivamente a la competición», aspecto que Álvarez rechaza. «Consideramos que no resta a la dinámica del Multikirola y a la enseñanza del deporte y sus valores, en todo caso lo suma y lo fortalece».