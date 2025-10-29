Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los servicios de emergencia rescatan el cuerpo de una de las víctimas mortales en los bombardeos sobre Gaza. Reuters

Israel reanuda el alto el fuego en Gaza

El ejército cesa los bombardeos en la Franja, que habrían dejado un centenar de muertos, aunque advierte que reanudará las operaciones de castigo si Hamás vuelve a atacar a sus tropas

T. Nieva

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:03

Comenta

El alto el fuego en Gaza se ha reanudado después de una madrugada de bombardeos que ha costado la vida a cerca de un centenar ... de palestinos. Las Fuerzas de Defensa han anunciado que la tregua vuelve a estar en vigor, aunque advierten que las medidas de castigo podrían retomarse si la milicia vuelve a atacar a sus tropas. El gabinete de Benjamín Netanyahu tampoco descarta tomar otras fórmulas de presión para forzar a los islamistas a acelerar la entrega de los restos de los rehenes fallecidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  3. 3 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  4. 4 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 La curiosa ave que ha aparecido en la playa de La Concha de San Sebastián
  7. 7

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Israel reanuda el alto el fuego en Gaza

Israel reanuda el alto el fuego en Gaza