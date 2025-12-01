Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
DV
Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:50
Economía: Los trabajadores de Balenciaga presentan una contrapropuesta al grupo árabe para mantener sus condiciones laborales
Política: El Gobierno foral ultima el acuerdo con Podemos para aprobar los Presupuestos de Gipuzkoa
... Salud: La espera para ser operado en Osakidetza se reduce en cinco jornadas y se sitúa en 54 días
San Sebastián: La obra de estación Centro-La Concha avanza y la pasante soterrada del Topo estará concluida «en el primer semestre de 2026»
Política: EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
Política: Juan Carlos I pide apoyo para su hijo en un vídeo y la Zarzuela lo ve «inoportuno e innecesario»
Gipuzkoa: Condenado a tres años de prisión un educador de un centro de Aia por agredir sexualmente a una joven tutelada
Gipuzkoa: Donostia exige al resto de Gipuzkoa más plazas para las personas 'sintecho'
Política: El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo'
Suceso: El 'Aita Mari' rescata a 26 personas a la deriva en el Mediterráneo Central
