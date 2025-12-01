Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La obra de estación Centro-La Concha avanza y la pasante soterrada del Topo estará concluida «en el primer semestre de 2026»

La terminal central ya se está recubriendo con los paneles definitivos y la previsión del Gobierno Vasco es que pueda recibir pasajeros «en el segundo semestre» del año que viene

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:02

Comenta

Después de ocho años de trabajos en el subsuelo donostiarra, la pasante soterrada del Topo encara ya su recta final, con la previsión de que ... las obras finalicen «en el primer semestre de 2026». Una vez que la infraestructura esté lista se abrirá un periodo de pruebas y de 'marchas blancas' de los trenes para que los conductores de Euskotren se habitúen al nuevo trazado subterráneo que conectará Easo con Lugaritz, pasando por el Centro, Miraconcha, Antiguo y Benta Berri, y «en el segundo semestre de 2026» se espera la entrada en servicio de la nueva variante, que «revolucionará» la movilidad ferroviaria de San Sebastián, según ha destacado este lunes la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, en una visita a las obras que ha realizado junto al alcalde de Donostia, Jon Insausti, entre otros representantes institucionales.

