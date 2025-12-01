La obra de estación Centro-La Concha avanza y la pasante soterrada del Topo estará concluida «en el primer semestre de 2026»

Después de ocho años de trabajos en el subsuelo donostiarra, la pasante soterrada del Topo encara ya su recta final, con la previsión de que ... las obras finalicen «en el primer semestre de 2026». Una vez que la infraestructura esté lista se abrirá un periodo de pruebas y de 'marchas blancas' de los trenes para que los conductores de Euskotren se habitúen al nuevo trazado subterráneo que conectará Easo con Lugaritz, pasando por el Centro, Miraconcha, Antiguo y Benta Berri, y «en el segundo semestre de 2026» se espera la entrada en servicio de la nueva variante, que «revolucionará» la movilidad ferroviaria de San Sebastián, según ha destacado este lunes la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, en una visita a las obras que ha realizado junto al alcalde de Donostia, Jon Insausti, entre otros representantes institucionales.

La visita se ha centrado en la nueva estación Centro-La Concha, que es la última que se está construyendo de las tres que darán en servicio en la pasante soterrada (la de Easo está casi finalizada y la de Benta Berri se terminó de construir hace tres años). La semana pasada concluyó el revestimiento de hormigón de la que será la terminal central del nuevo Topo, que se ha construido a 40 metros bajo tierra en la confluencia de la calles Urbieta y San Martín, y este lunes este periódico ha sido testigo de que los trabajos avanzan a un ritmo frenético: tras asentarse el revestimiento de hormigón, los operarios ya han empezado a colocar los paneles de acero vitrificado que formarán la cubierta definitiva de la estación, al tiempo que culminan la construcción de la losa de vía sobre la que, posteriormente, se colocarán los andenes y las vías por las que circulará el Topo.

Estos avances en el tajo permiten que el Departamento de Movilidad Sostenible, siempre muy prudente con las previsiones de finalización de las obras, pueda empezar a poner fecha de conclusión de la obra. La consejera García Chueca ha indicado tras la visita que «la intención es acabar la obra para el primer semestre de 2026, para que luego Euskotren entre a hacer los trabajos necesarios para que los conductores que van a pasar por aquí a futuro conozcan bien el terreno y hagan ese trabajo que se conoce como marcha blanca y que nos prepara para el futuro». En cuanto a la fecha prevista para que los ciudadanos puedan coger el Topo en las nuevas estaciones, la consejera ha asegurado que será «en el segundo semestre de 2026, una vez que Euskotren nos diga que su personal está preparado para que podamos viajar con seguridad».

Por su parte, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha destacado la «transformación positiva» que provocará la entrada en servicio de la pasante soterrada del Topo, que hará que la ciudad «se suba al tren» de la movilidad sostenible «en vez de perderlo». A su juicio, esta infraestructura permitirá «una ciudad más cohesionada internamento» y «mejor conectada con los municipios del entorno, favoreciendo una visión metropolitana» de la comarca. «Va a ser una revolución en la calidad de vida para miles de usuarios», ha subrayado. Además, ha apuntado que esta «transformación» también se dejará notar en la actual playa de vías de Easo, que liberará su espacio para «poder afrontar la necesidad de vivienda que tiene la ciudad».

El aspecto definitivo

La empresa pública Euskal Trenbide Sarea (ETS), dependiente del Gobierno Vasco, está acomentiendo ya las tareas de arquitectura interior en la futura estación de Centro-La Concha. Con los trabajos de revestimiento de hormigón de la caverna recientemente concluidos, se ha dado paso a la construcción de una parte de los andenes y de la losa de vía.

El estado actual de las obras permite contemplar las diferentes partes de las que se compone una estación en construcción. Desde uno de los andenes ya construidos, se observan los huecos que se dejan en la caverna, por donde se conducirá el agua que se filtra, circulan las ventilaciones bajo andén, y se distribuyen parte de las comunicaciones e instalaciones de una infraestructura ferroviaria de estas características.

El elemento más significativo, por lo que supone de avance, es el inicio del revestimiento de las placas de acero vitrificado definitivas. Además, de camino a la futura terminal desde la estación de Easo, la delegación también ha podido observar la colocación de los apoyos necesarios para el inminente montaje de vía en el túnel de línea entre las estaciones de Centro y Easo –las del tramo I entre Lugaritz y Miraconcha están ya colocadas, salvo la última parte de conexión con la estación de Centro-. El inicio de la ejecución de las mezzaninas o vestíbulos está previsto para principios de año.

Los dos cañones de acceso de la estación de Centro-La Concha se encuentran en una situación muy avanzada. ETS concluirá el revestimiento de acero vitrificado definitivo e iniciará el montaje de las escaleras mecánicas en Xabier Zubiri para principios de año. Por su parte, el cañón de acceso de la calle Loiola ya cuenta con las escaleras mecánicas colocadas y el revestimiento de acero vitrificado al 66% de su ejecución.

La consejera Susana García Chueca ha mostrado su satisfacción por la situación en que se encuentra el tajo. «La estación ha vivido una profunda transformación en los últimos meses, con un avance muy sustancial que permite imaginar a los trenes llegando a ella con personas viajeras. La obra está en una fase en la que se pueden observar a la vez diferentes tareas de forma simultánea, que permiten entender muy bien la complejidad de una infraestructura de estas características».

Respecto al tramo uno, el que une Lugaritz y Miraconcha, la obra civil está concluida y parte de las instalaciones, como ascensores y escaleras mecánicas, ya están montadas. La vía también está colocada, por lo que en la actualidad se acometen los sistemas de iluminación y protección anti incendios en todo el túnel y la estación de Benta Berri.

Los trabajos de superestructura en la actualidad también incluyen el montaje de los soportes de la catenaria, la preparación de los cuartos técnicos y el tabicado del interior de la subestación eléctrica de Benta Berri. De este modo, restarían únicamente los trabajos de señalización y comunicaciones, así como las ventilaciones de emergencia, que quedarían para una fase posterior.

Avances en superficie

En los últimos meses, ETS también ha realizado avances en superficie, con diversas urbanizaciones en las calles Easo, San Bartolomé y en la plaza Xabier Zubiri, mitigando así las afecciones que las obras de la variante soterrada del Topo, de 4,2 kilómetros de longitud, han tenido en diversos puntos de San Sebastián. El alcalde Insausti ha señalado que confía en que, «a lo largo de 2026 se pueda acometer también la urbanización del cruce entre las calles San Martín y Loiola», frente a la catedral del Buen Pastor, donde se va a ubicar uno de los accesos a la estación Centro-La Concha.

La puesta en servicio de las tres nuevas estaciones soterradas en el segundo semestre de 2026 «va a suponer una revolución de la movilidad de San Sebastián y Gipuzkoa, y una oportunidad con la liberación de suelo, que va a permitir crear nuevos espacios públicos para disfrute de la ciudadanía y viviendas en puntos como la playa de vías de Amara», ha manifestado García Chueca.

La consejera de Movilidad Sostenible y el alcalde de Donostia han estado acompañados en la visita por el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, el director general de ETS, Antonio López, y la portavoz del PSE en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide.