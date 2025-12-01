Condenado a tres años de prisión un educador de un centro de Aia por agredir sexualmente a una joven tutelada La Fiscalía solicitaba una pena de 11 años pero las partes han llegado a un acuerdo antes de que se celebrara la vista oral

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado este lunes a un educador de un centro de menores de Aia a tres años de prisión por agredir sexualmente a una joven tutelada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 11 años de cárcel para el acusado pero las partes han llegado a un acuerdo antes de que se celebrara la vista oral. Según fuentes judiciales, la acusación particular ha presentado un escrito firmado por la propia menor (a fecha de hoy ya mayor de edad) «retirando del escrito de acusación que en la fecha de los hechos hubiese habida penetración vaginal». Tras esta modificación, las partes implicadas han llegado a un acuerdo de condena por el tipo básico de agresión sexual a menor de 16 años.

Aparte de la pena de tres años de prisión, se le ha impuesto al procesado la prohibición de aproximación a la victima por 12 años e incomunicación por igual periodo de tiempo, una pena de libertad vigilada por 7 años a ejecutar una vez se cumpla la pena de prisión e inhabilitación para ejercer una profesión relacionada con menores por el plazo de 6 añós. Además, deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 20.000 euros por daño moral.

Los hechos

Los hechos a juzgar tuvieron lugar entre octubre de 2019 y febrero de 2022, periodo en el que la chica (que en ese momento era menor de edad) estuvo acogida en el centro de Iturriotz Azpi mientras la Diputación ejercía su guarda. Según relata el fiscal en su escrito de acusación, ambos mantenían una «buena relación», lo que el varón «aprovechó» para «comenzar a pedirle que se sacara fotos de su zona íntima incluso cuando estaba en el baño orinando», a lo cual la menor accedía «ya que, a cambio, el acusado le dejaba su móvil o le llevaba más comida o le daba dinero» que el procesado «guardaba en una caja que tenía en casa».

El encausado solía trabajar «normalmente» en el turno de noche y «aprovechaba los momentos» en los que las compañeras de habitación de la víctima dormían para acceder al cuarto. «En una ocasión», cuando la joven tenía «unos 13 o 14 años», le pidió que hiciera una felación, a cambio de lo cual le dio 50 euros. Otra vez, le habría entregado 100 euros por mantener relaciones sexuales (hecho que, teniendo en cuenta la última modificación de la acusación particular, parece que no llegó a suceder). Y «varias» veces «llegó asimismo a hacerle tocamientos» en sus pechos y zonas íntimas.

Según el relato del Ministerio Público, el monitor también ayudó a la menor a fugarse del centro de protección, y «en dos ocasiones» le dio cobijo en su casa aunque «durmieron en camas separadas».