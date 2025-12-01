El Gobierno foral ultima el acuerdo con Podemos para aprobar los Presupuestos de Gipuzkoa

El acuerdo para aprobar los Presupuestos de Gipuzkoa de 2026 parece ya muy cerca de concretarse. El Gobierno foral, formado por PNV y PSE -que ... está en minoría y requiere de los votos de al menos un partido de la oposición-, tiene las negociaciones «muy avanzadas» con Elkarrekin Podemos para dar luz verde al proyecto económico. Así lo confirman fuentes del Ejecutivo foral a este periódico tras la reunión que han mantenido este lunes la Diputación y la formación morada.

Si bien concretan que las conversaciones todavía no están cerradas, Elkarrekin Podemos se posiciona como el socio más posible para ofrecer sus votos a las Cuentas. Se confirmaría así el cambio de alianzas de la Diputación, que también sacó adelante la reforma fiscal con los morados a principios de año, mientras que los Presupuestos se aprobaron el año pasado gracias a los votos del PP. Los populares también fueron quienes facilitaron la investidura de la diputada general jeltzale, Eider Mendoza, en 2023.

Con EH Bildu prácticamente fuera de la negociación tras presentar una enmienda a la totalidad al proyecto económico que se debatira en el pleno del próximo 10 de diciembre en las Juntas Generales, al Gobierno foral le tocaba atraer a Elkarrekin Podemos o al PP. Los morados habían presentado cambios por valor de 50 millones, mientras los populares se acercaban a los 100.

Si el acuerdo se consuma no será un logro menor para la Diputación. La falta de mayoría absoluta ha obligado al Ejecutivo de PNV y PSE a negociar desde el primer segundo de la legislatura para sacar adelante sus proyectos capitales. Una tarea que no ha sido fácil en ningún momento y que quedó claro con los Presupuestos de 2024, cuando Mendoza afrontaba su primera negociación de las Cuentas y no consigió llegar a un pacto con ninguno de los tres partidos de la oposición. Eso le obligó a prorrogar los Presupuestos de 2023.

Elkarrekin Podemos, que se muestra favorable a seguir «trabajando» por el acuerdo, ha querido restar un punto al optimismo del Gobierno foral y ha asegurado a este periódico que si bien están «avanzando» en la negociación, todavía «estamos compartiendo documento y estudiando las contrapropuestas». En todo caso, recuerdan que en los próximos días se volverán a reunir con la Diputación para buscar entendimiento sobre las modificaciones planteadas.