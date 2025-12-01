La plantilla de Balenciaga espera que Abu Dhabi Ports garantice el empleo y las condiciones para dar el sí definitivo al acuerdo

La venta de Astilleros Balenciaga al grupo Abu Dhabi Ports por una cifra próxima a los 11 millones de euros avanza hacia su conclusión, aunque ... el comité de empresa insiste en que la operación aún no está cerrada. Su portavoz, David Tejera, afirma que el anuncio se ha recibido con prudencia. «Lo hemos recibido con cautela porque se trata de un protocolo de compraventa, pero la operación con los trabajadores no se ha cerrado. El acuerdo firmado pilla al comité de empresa un poco de sorpresa, aunque entendemos que las condiciones laborales que se han acordado serán aquellas que ya se pusieron sobre la mesa cuando el grupo árabe presentó la oferta, que era mantener los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Esperemos que el acuerdo vaya por ahí, porque nosotros no tendremos ningún problema en firmarlo».

Tejera ha confirmado esta mañana en Radio Euskadi que el comité solo conoce la existencia del protocolo y acuerdo de compraventa suscrito este pasado domingo. «La única información que tenemos es que ayer, domingo, se firmó ese acuerdo de protocolo y que será en los próximos días cuando nos detallen qué hay dentro de ese acuerdo, pero desconocemos fechas».

La plantilla salió del periodo de ERTE y permanece a la espera de un desenlace definitivo. Tejera describe la situación actual. «La situación actual de los trabajadores del astillero de Zumaia es que finalizó el periodo de ERTE y estamos esperando a reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo en cuanto se cierre la operación. Nuestra situación económica es compleja y esperamos que ésta se acabe lo antes posible para volver al trabajo».

Respecto al futuro de la actividad, Tejera sostiene que «todo lo que sea mantener el trabajo será lo correcto y desde el comité de empresa estamos dispuestos a sacar lo máximo respecto a la carga de trabajo que ofrezca este nuevo grupo».

59 contratos

El alcalde de Zumaia ha mostrado dudas acerca de la continuidad de las condiciones laborales. El portavoz responde con firmeza. «El juez puso unas condiciones. Son las que ellos aceptaron y esperemos que esos términos se acepten y no haya cambios ni cosas diferentes. Desconocemos cuándo será la firma definitiva, pero esperemos que sea lo antes posible».

El grupo comprador prevé asumir 59 contratos, entre ellos los de 15 empleados mayores de 55 años, y acepta las obligaciones pendientes con la Seguridad Social y Geroa. Quedan fuera siete puestos próximos a la jubilación o vinculados a contratos de relevo. La compañía asegura que desea consolidar el proyecto industrial bajo la nueva denominación Balenciaga Shipyard y propone un crecimiento sostenido.