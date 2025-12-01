Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas observan las instalaciones de Astilleros Balenciaga, en Zumaia. Morquecho

La plantilla de Balenciaga espera que Abu Dhabi Ports garantice el empleo y las condiciones para dar el sí definitivo al acuerdo

El portavoz del comité «desconoce» cuándo se reunirá con los nuevos propietarios pero confía en que el grupo árabe respete la oferta laboral aprobada por el administrador concursal

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:25

Comenta

La venta de Astilleros Balenciaga al grupo Abu Dhabi Ports por una cifra próxima a los 11 millones de euros avanza hacia su conclusión, aunque ... el comité de empresa insiste en que la operación aún no está cerrada. Su portavoz, David Tejera, afirma que el anuncio se ha recibido con prudencia. «Lo hemos recibido con cautela porque se trata de un protocolo de compraventa, pero la operación con los trabajadores no se ha cerrado. El acuerdo firmado pilla al comité de empresa un poco de sorpresa, aunque entendemos que las condiciones laborales que se han acordado serán aquellas que ya se pusieron sobre la mesa cuando el grupo árabe presentó la oferta, que era mantener los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Esperemos que el acuerdo vaya por ahí, porque nosotros no tendremos ningún problema en firmarlo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  7. 7

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9 Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo
  10. 10 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La plantilla de Balenciaga espera que Abu Dhabi Ports garantice el empleo y las condiciones para dar el sí definitivo al acuerdo

La plantilla de Balenciaga espera que Abu Dhabi Ports garantice el empleo y las condiciones para dar el sí definitivo al acuerdo