El 'Aita Mari' rescata a 26 personas a la deriva en el Mediterráneo Central A bordo de la embarcación iban un bebé y quince menores procedentes de Somalia, Etiopia y Sudán

B.Campuzano Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:20 | Actualizado 12:36h.

Nuevo rescate del 'Aita Mari' en aguas del Mediterráneo Central. Apenas cuatro días después de haber zarpado del puerto de Sagunto en la que es su última misión del año, el barco humanitario guipuzcoano ha tenido que asistir a 26 personas que se encontraban a bordo de una embarcación a la deriva. «Esta mañana hemos recibido un aviso y sobre las 6:32 horas, a 40 millas al sur de Lampedusa, hemos asistido un bote en el que iban diez adultos de los cuales tres eran mujeres muy jóvenes (una es la madre del bebé y otra está embarazada) y siete hombres, un bebé y 15 menores de edad», ha especificado Amaia Iguarán, vicepresidenta de Salvamento Marítimo Humanitario.

Según los primeros datos recabados por los voluntarios a bordo los migrantes rescatados proceden de Somalia, Etiopia y Sudán. «Están a salvo y están recibiendo ayuda. Es verdad que uno de los jóvenes ha subido con hipotermia pero ha sido tratado y ya está recuperándose a bordo», ha especificado.

Durante el rescate la embarcación 'Louise Michel' también ha prestado asistencia en el lugar facilitando las labores de rescate. El barco guipuzcoano se dirige ahora al puerto de Civitaveccia (Roma) asignado por las autoridades italianas. «Estamos a dos días de navegación de nuestra posición actual», ha estimado. Como ha ocurrido en anteriores rescates las autoridades no les asignado el puerto más cercano y, por ello, denuncian «las políticas de criminalización contra los barcos humanitarios constituyen una vulneración del derecho internacional marítimo y un obstáculo directo a la asistencia en el Mediterráneo».

Ampliar Migrantes que estaban a la deriva. SMH

Si bien es cierto que en estas fechas las salidas desde la costa libia no son tan masivas como en los meses de verano hay «personas que están arriesgando su vida, utilizando estas rutas letales».

Desde el 'Aita Mari' han vuelto a denunciar una vez más que «hemos podido ser testigos de la violencia que se ejerce en las fronteras exteriores europeas con total impunidad contra las personas migrantes».

