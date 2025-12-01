Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El PNV rompe el empate con EH Bildu y le aventajaría en dos escaños en el Parlamento Vasco

El Sociómetro del Gobierno Vasco recoge que la coalición abertzale rompe su tendencia alcista en Gipuzkoa y pierde 1,4 puntos de voto

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:00

El PNV volvería a ganar las elecciones autonómicas vascas con 29 escaños y revalidaría la mayoría absoluta gracias a la coalición que conforma con el ... PSE, aumentando su distancia además con EH Bildu. La coalición abertzale, que se mantendría con los 27 escaños actuales, vería además como los jeltzales revierten la tendencia en Gipuzkoa. Estos son los datos que arroja el Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco en su previsión para las elecciones al Parlamento Vasco. El estudio marca una tendencia ascendente del PNV, que rompería el empate a asientos con la coalición abertzale y pasaría de 27 a 29.

