El PNV rompe el empate con EH Bildu y le aventajaría en dos escaños en el Parlamento Vasco

El PNV volvería a ganar las elecciones autonómicas vascas con 29 escaños y revalidaría la mayoría absoluta gracias a la coalición que conforma con el ... PSE, aumentando su distancia además con EH Bildu. La coalición abertzale, que se mantendría con los 27 escaños actuales, vería además como los jeltzales revierten la tendencia en Gipuzkoa. Estos son los datos que arroja el Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco en su previsión para las elecciones al Parlamento Vasco. El estudio marca una tendencia ascendente del PNV, que rompería el empate a asientos con la coalición abertzale y pasaría de 27 a 29.

Según el sondeo del Gobierno Vasco habría, además del PNV -que pasaría de un 31,4% a un 36,3% de intención de voto-, otras dos formaciones políticas que sufrirían cambios en sus resultados actuales. Una de ellas el PSE, que bajaría de los 12 asientos actuales a 11. Similar descenso que el PP, que pasaría de 7 representantes a 6.

No se movería EH Bildu con sus 27 miembros que le sitúan como principal partido de la oposición. En todo caso, la izquierda independentista bajaría en intención de voto: del 39,8% de 2024 al 31,7% del sondeo actual. Sumar, que mantendría el único representante que posee, y Vox, que volvería a tener representanción en la Cámara legislativa gracias al voto alavés, compartirían el Grupo Mixto en el Parlamento.

La tendencia positiva del PNV se reforzaría tras mejorar sus resultados en Gipuzkoa. Se revierte la tendencia de los últimos sondeos y la formación jeltzale subiría más de dos puntos. Por tanto, pasaría de los 9 representantes logrados en 2024 a 10. Todavía se mantendría por debajo de EH Bildu, que con 11 escaños seguiría como la fuerza más votada del territorio. Pero cabe destacar que la coalición abertzale reduciría sus votos en punto y medio en este territorio en comparación con las últimas elecciones de abril de 2024, rompiendo así su tendencia alcista en Gipuzkoa. La subida de los jeltzales se produciría en detrimento de su socio de gobierno el PSE, que lograría tres representantes guipuzcoanos por los cuatro actuales.

Araba es el otro territorio histórico en el que el PNV se vería reforzado y aumentaría un escaño. Los jeltzales subirían de 7 a 8 mientras que esta vez sería el PP quien lograría un representante menos en las urnas alavesas. Este es el único territorio en el que la formación ultraderechista Vox volvería a revalidar su escaño. En general, la formación de Santiago Abascal crece en intención de voto.

Bizkaia es el único territorio en el que los resultados no arrojan modificaciones. El PNV seguiría, según el Sociómetro, como primera fuerza con 11 escaños y EH Bildu no se movería de los 8 actuales. El PSE se mantendría en 4 representantes y el PP en 2. Ni Sumar ni Elkarrekin Podemos lograrían ya representación en este territorio. La formación morada en ninguno.

La muestra, dirigida a una población de 18 y más años, se distribuyó del siguiente modo: 730 personas en Araba, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa, lo que supone un total de 3.030 personas entrevistadas. La recogida de información se realizó entre el 11 y el 14 de noviembre de 2025 a través de entrevista telefónica.