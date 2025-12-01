Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer y un hombre acceden al antiguo instituto de Martutene que va a ser desalojado el jueves. G. ESTRADA

Donostia exige al resto de Gipuzkoa más plazas para las personas 'sintecho'

El Ayuntamiento denuncia un «desequilibrio creciente» al concentrar casi la totalidad de las personas en exclusión de Donostialdea y reclama «recursos compartidos»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Donostia ha tomado la decisión de acoger de urgencia en sus recursos municipales al centenar de personas que este jueves serán ... desalojados por orden judicial del antiguo instituto okupado en Martutene, una medida que «tensionará» su estructura y que ha llevado al alcalde, Jon Insausti, a recuperar un debate que ya puso sobre la mesa su predecesor, Eneko Goia, hace poco más de un año: la necesidad de que el resto de municipios de Gipuzkoa, y especialmente de la comarca de Donostialdea, se impliquen más y no se «desentiendan» de la atención a las personas en riesgo de exclusión social. Para ello, el regidor jeltzale tiene intención de convocar próximamente a una reunión a los alcaldes de Errenteria, Lezo, Oiartzun, Hernani, Astigarraga, Usurbil y Pasaia –todos ellos de EH Bildu– para reclamar «un sistema coordinado y equilibrado de atención a personas sin hogar», según avanzan a este periódico fuentes oficiales del Ayuntamiento donostiarra.

