Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:09

Comenta

Maratón SS: Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Política: EH Bildu afirma que «Euskadi no se merece» los pactos que PNV y PSE «pretenden alcanzar con el PP»

Sucesos: Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto

Gipuzkoa: Odolkia, babarrunak eta ardoa nagusi Ormaiztegin

Eibar: La magia del pil-pil brilla con récord de participación

Política: Esteban reivindica «la independencia» de Euskadi para garantizar mayor capacidad de decisión en una Europa unida

La Real Sociedad: La Real vuelve a la senda de la victoria ante un flojo Alhama

Final Tenis: Berrettini aleja a España de la 'Ensaladera'

Tribunal: Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

Internacional: Estados Unidos y Ucrania constatan «avances» para consensuar una nueva «versión» del plan de paz de Trump

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  2. 2 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  3. 3

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  4. 4

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  5. 5

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  6. 6

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  7. 7 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  8. 8 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  9. 9

    La Real remonta y por fin despega
  10. 10

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada