Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este domingo

DV Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:09

Maratón SS: Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Política: EH Bildu afirma que «Euskadi no se merece» los pactos que PNV y PSE «pretenden alcanzar con el PP»

Sucesos: Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto

Gipuzkoa: Odolkia, babarrunak eta ardoa nagusi Ormaiztegin

Eibar: La magia del pil-pil brilla con récord de participación

Política: Esteban reivindica «la independencia» de Euskadi para garantizar mayor capacidad de decisión en una Europa unida

La Real Sociedad: La Real vuelve a la senda de la victoria ante un flojo Alhama

Final Tenis: Berrettini aleja a España de la 'Ensaladera'

Tribunal: Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

Internacional: Estados Unidos y Ucrania constatan «avances» para consensuar una nueva «versión» del plan de paz de Trump