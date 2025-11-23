Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:09
Maratón SS: Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
Política: EH Bildu afirma que «Euskadi no se merece» los pactos que PNV y PSE «pretenden alcanzar con el PP»
Sucesos: Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
Gipuzkoa: Odolkia, babarrunak eta ardoa nagusi Ormaiztegin
Eibar: La magia del pil-pil brilla con récord de participación
Política: Esteban reivindica «la independencia» de Euskadi para garantizar mayor capacidad de decisión en una Europa unida
La Real Sociedad: La Real vuelve a la senda de la victoria ante un flojo Alhama
Final Tenis: Berrettini aleja a España de la 'Ensaladera'
Tribunal: Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto
Internacional: Estados Unidos y Ucrania constatan «avances» para consensuar una nueva «versión» del plan de paz de Trump