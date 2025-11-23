Esteban reivindica «la independencia» de Euskadi para garantizar mayor capacidad de decisión en una Europa unida

Aitor Esteban ha proclamado este domingo en Sukarrieta la importancia de «la identidad vasca y de la independencia» como un medio para garantizar una mayor ... capacidad de decisión en un contexto europeo unido. «La búsqueda de mayor autogobierno en una Europa unida no es un gesto simbólico, es una estrategia moderna para garantizar más bienestar, más libertad y más capacidad de decisión en una Europa que exige países confiables y proyectos sólidos», ha expresado el presidente del PNV. Ha enfatizado, además, la necesidad de que Euskadi siga siendo un referente de democracia en Europa, en un momento de polarización global donde la ultraderecha y el populismo están ganando terreno. «Euskadi no es una isla. Lo que pasa en Bruselas, Madrid o París afecta a nuestro presente y nuestro futuro», ha destacado, apelando a la centralidad y el diálogo como herramientas fundamentales para avanzar hacia una Europa más democrática.

En el tradicional acto político en homenaje a Sabino Arana en Sukarrieta, en el 122 aniversario de su fallecimiento, el líder del PNV ha rememorado cómo Euskadi, lejos de surgir por casualidad, nació gracias al esfuerzo colectivo de miles de vascos. Tantos que, como Sabino Arana, se comprometieron, ha citado, a preservar su identidad frente a los «forasteros». «Este país no nació por casualidad», ha asegurado Esteban, recordando la figura del fundador del PNV, que «imaginó un pueblo vivo, una Euskadi que se construye cada día con la fuerza de su gente». En este sentido, ha destacado los logros alcanzados en los últimos 130 años, señalando el avance del euskera, la competitividad del País Vasco y su proyección internacional.

Al encuentro ha asistido una amplia representación jeltzale encabezada por los burukides del EBB, el lehendakari, Imanol Pradales; y diversos cargos públicos y representantes institucionales de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Nafarroa, junto a centenares de afiliados y afiliadas y simpatizantes jeltzales.

Esteban ha rememorado que, con la fundación del PNV hace 130 años, Arana «visualizó un pueblo vivo, con ganas, eficaz, una Euskadi que cada día se construye con la fuerza de sus gentes». «Nuestro pueblo es hoy, 130 años después, consciente de su sentimiento de nación. Hoy en día se habla más euskera. Hoy, Euskadi es más rica y más competitiva. Hoy esta Euskadi abierta al mundo es una referencia para muchos. Podemos estar orgullosos, como él estaría, del camino recorrido», ha remarcado el presidente del EBB.

Ha invitado a la militancia a «abrir puertas, a tender puentes, a sumar manos, para coser los hilos que nos unirán». «Así se construyen los países, así se hacen las transformaciones profundas. Somos el latido de una nación que quiere seguir avanzando, y juntas y juntos lo vamos a conseguir», ha remarcado. En este sentido, Esteban ha subrayado la importancia de la transformación digital y la transición verde como «oportunidades» para fortalecer la economía vasca, crear empleo de calidad y garantizar un futuro más sostenible.

Muerte de Franco

El acto ha coincidido con la reciente conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, lo que ha permitido a Esteban reflexionar sobre los grandes avances alcanzados desde la transición a la democracia, pero también sobre los peligros de un posible retroceso. «Nada de lo que tenemos hoy es definitivo, ni los derechos ni las libertades que damos por aseguradas. El retroceso es posible», ha advertido Esteban, recordando los ejemplos de Ucrania y de países europeos donde el autoritarismo ha vuelto a ganar terreno.

El presidente del PNV ha insistido en que la memoria histórica es esencial para evitar caer en los mismos errores del pasado, y ha vuelto a reclamar la desclasificación completa de los documentos de la dictadura franquista, que aún permanecen ocultos en los archivos del Estado español. «Una sociedad sin memoria está enferma», ha subrayado Esteban, señalando que, aunque para las nuevas generaciones 50 años pueden parecer una eternidad, la historia reciente de España sigue siendo «una herida abierta».

Esteban también ha subrayado el compromiso del PNV con los valores del antifascismo y la democracia. «El PNV siempre ha luchado contra el fascismo, y lo seguiremos haciendo», ha afirmado para hacer hincapié en la responsabilidad histórica del partido en la defensa de los derechos y las libertades. En este contexto, ha recordado la figura de Marcos Vizcaya, fallecido esta semana, como uno de los grandes dirigentes nacionalistas del pasado que contribuyó a la consecución del Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico, «pilares fundamentales de la Euskadi democrática».

También ha hecho un llamamiento a la juventud vasca, a quienes ha animado a participar activamente en la política y a asumir el reto de construir una Euskadi aún mejor. «Este es un momento decisivo», ha asegurado, invitando a los jóvenes a tomar las riendas de su futuro y a seguir trabajando por una Euskadi más libre, sostenible e innovadora.

El acto en Sukarrieta ha concluido con un firme compromiso del PNV por seguir avanzando en la construcción de una Euskadi más libre y autogobernada, en el que «nadie sobra», y todos puedan contribuir al futuro de la nación.