Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, este domingo en Sukarrieta. EFE

Esteban reivindica «la independencia» de Euskadi para garantizar mayor capacidad de decisión en una Europa unida

El lider del PNV reivindica en el homenaje a Sabino Arana en Sukarrieta la trayectoria y el compromiso jeltzale en defensa de la democracia y contra el fascismo: «Los conversos a la cola»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

Aitor Esteban ha proclamado este domingo en Sukarrieta la importancia de «la identidad vasca y de la independencia» como un medio para garantizar una mayor ... capacidad de decisión en un contexto europeo unido. «La búsqueda de mayor autogobierno en una Europa unida no es un gesto simbólico, es una estrategia moderna para garantizar más bienestar, más libertad y más capacidad de decisión en una Europa que exige países confiables y proyectos sólidos», ha expresado el presidente del PNV. Ha enfatizado, además, la necesidad de que Euskadi siga siendo un referente de democracia en Europa, en un momento de polarización global donde la ultraderecha y el populismo están ganando terreno. «Euskadi no es una isla. Lo que pasa en Bruselas, Madrid o París afecta a nuestro presente y nuestro futuro», ha destacado, apelando a la centralidad y el diálogo como herramientas fundamentales para avanzar hacia una Europa más democrática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  2. 2

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  3. 3

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  4. 4 La donostiarra Maite Arraiza se pone la txapela y Thomas Holliday se impone en categoría masculina
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  7. 7

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  8. 8

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  9. 9

    La Real remonta y por fin despega
  10. 10 Barrene adorna con una genialidad una victoria enorme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Esteban reivindica «la independencia» de Euskadi para garantizar mayor capacidad de decisión en una Europa unida

Esteban reivindica «la independencia» de Euskadi para garantizar mayor capacidad de decisión en una Europa unida