Odolkia, babarrunak eta ardoa nagusi Ormaiztegin
Ehundaka lagun bildu dira gaur eguerdiko lehiaketak jarraitzera, tokiko produktuak erostera eta herriko giroaz gozatzera
Igandea, 23 azaroa 2025, 14:12
Gaur goizean ospatu da Ormaiztegiko Odolki Festa, San Andres jaien lehen igandeari hasiera emanez. Eguraldia lagun izan da eta giro beroa piztu da herriko erdigune eta kaleetan, jende ugari bildu baita egunaz gozatzera. Antolatzaileek goizetik jarri dute martxan aurrez prestaturiko egitaraua, eta herritarrek gogotsu hartu dute urteroko hitzordu maitea.
Egunak hiru lehiaketa nagusi izan ditu ardatz. Batetik, 38. Odolki Lehiaketa; bestetik, 27. Osagaien Lehiaketa; eta, azkenik, odolkiz osatutako plateren 23. Sukaldaritza Lehiaketa. Parte hartzea zabala izan da eta aurkeztu diren produktuek maila sendoa erakutsi dute, epaimahaia adi jarriz.
Odolkien txapelketako irabazle nagusia Diuvel Alvarez izan da, Zaldibiako Beko Karnizeriako harakina. Atzetik geratu dira Ormaiztegiko Deba Harategia bigarren postuan, eta Beasainmendiko Odolkiak hirugarrenean.
Osagaien lehiaketa ere estu joan da. Tipula, oregano eta perrexil onenaren saria Juanita Murgiondok jaso du, eta postu eta porru onenaren garaipena Maria Jesus Oriari eman diote. Biak ere pieza zainduak aurkeztu dituzte. Sukaldaritza lehiaketan, berriz, Jesus Lerma ormaiztegiarrak eskuratu du Juan Jose Lapitz saria, epaimahaia erabat konbentzituta utziz. Txerrikumearen zozketan, zortea Ion Izagirre urretxuarraren alde jarri da.
Sariak banatu aurretik, une hunkigarri bat bizi izan da. Minutu bateko isilunea gorde dute aurten hil den Edurne Elortza gogoratzeko. Urte luzez izan zen Odolkiaren lan taldeko kide izandakoa, herriak eskertu egin du egindako lana eta utzitako arrastoa.
Gaurko programan ere Martin Callejoren omenezko VI. ardo dastaketa ospatu da. Ardo beltzak, zuriak eta cavak probatzeko aukera eskaini dute, eta edariekin batera odolki eta babarrun pintxoak eskaini dituzte. Jende ugari gerturatu da bertako produktuen zaporea lasai eta goxo gozatzera.
Eguna osatzeko, Euskal jaki eta bertako artisautza azokak ere kaleak bete ditu. Hogei bat postuk hartu dute herriko erdigunea, eta gaztak, ogiak, gozokiak, kontserbak, artisautza lanak eta bestelako produktu bereziak izan dituzte ikusgai eta salgai.