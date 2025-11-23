La magia del pil-pil brilla con récord de participación

La totalidad de los concursantes, junto al jurado y las autoridades, han posado juntos mostrando que la tradición del concurso de bacalao se mantiene muy viva, en Eibar.

Eibar ha vuelto a oler a bacalao, a tradición y a fiesta. La carpa instalada en la plaza de Unzaga ha acogido un año más ... el clásico concurso de Bacalao al pil-pil de San Andrés, que reunió en esta edición a 43 parejas participantes, superando las 39 del pasado año. Desde primera hora de la mañana, el ir y venir de cazuelas, hornillos y productos de primera calidad ha marcado el ritmo en la carpa instalada. Entre fuegos, risas, nervios y cucharas en movimiento, el ambiente ha sido, según coincidían participantes y público, «extraordinario». No solo se preparaba bacalao, sino que se cocinaba también compañerismo, pique sano entre cuadrillas y el orgullo de mantener viva una receta que forma parte de la memoria culinaria de la ciudad armera. El jurado, compuesto por reconocidos profesionales, ha tenido más trabajo que nunca. El cocinero y miembro del jurado Ramón Roteta ha subrayado al término de la cata que «el nivel de las cazuelas ha sido muy bueno. He visto un buen tratamiento y muy buen producto». Roteta ha recordado además la dificultad técnica de la receta reina del concurso: «no siempre se realiza el pil-pil de forma correcta por la dificultad de conjugar la temperatura del aceite, del caliente al frío».

Tras una deliberación complicada, los nombres de los ganadores se han impuesto con justicia propia. Esta edición la ha cordonado, finalmente, a José Ignacio Santamarías y Óscar Lauzirika, de la cuadrilla Turuntun, como vencedores del concurso. El segundo premio ha recaido en la pareja formada por Juan Portu y Elena Teixeira, que presentaron una cazuela muy equilibrada y aplaudida por el jurado. El tercer puesto ha sido para dos viejos conocidos del palmarés: Luis Ayuso de la Fuente y Margarita Iparragirre.

